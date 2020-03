Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal sind das steigende Hortkosten in Cavertitz, die letzte Gelegenheit, die „Lego-Welt“ in Oschatz zu besuchen, der Mügelner Haushaltsplan und der ADAC auf Prüftour.