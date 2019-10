Oschatz

„Ich sehe da bereits ein neues Motiv“, sagt die Künstlerin Anke Jahn beim Blick auf die St.-Aegidien-Kirche aus der dritten Etage der Agentur für Arbeit in Oschatz. Unter dem Titel „Kon- traste in Bildern“ wurde hier am Dienstag die dritte Ausstellung der Eilenburgerin in Oschatz eröffnet – nach Gastspiele...