Zum fünften Mal hatte das Amt für Wirtschaftsförderung des Landkreises einen Rückkehrertag organisiert. Oschatz war einer der fünf Orte, an denen Rückkehrwillige, Pendler und Jobsuchende die Möglichkeit hatten, sich über Jobangebote in der Region zu informieren. In Oschatz waren das mehr als in den Jahren zuvor.