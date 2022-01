2G-Bändchen im Handel? Das sagen Oschatzer Händler dazu

Oschatz

Bändchen oder Stempel als vereinfachter 2G-Nachweis beim Einkauf? Wäre diese Lösung der Großstädte Leipzig und Dresden auch in Oschatz denkbar? Wir sprachen mit Einzelhändlern darüber.

Aufwand zu hoch

In der Oschatzer Werbegemeinschaft hat es zu diesem Thema bisher noch keinen Diskussionsbedarf gegeben. „In einem Einkaufscenter, wo die Leute in mehreren Geschäften einkaufen gehen, finde ich das eine Super-Geschichte“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Thomas Schupke. Für das Einkaufen in Oschatz sei der Aufwand für Bändchen oder Stempel jedoch zu hoch. Der Nachweis müsste fälschungssicher und tagesaktuell sein, die Bändchen kosteten Geld und müssten kontrolliert werden. Das würde sich nicht lohnen. „Hier gehen die Kunden nach meiner Beobachtung gezielt in ein oder zwei Geschäfte. Gerade in der jetzigen Zeit gehen die Kunden ja nicht flanieren“, sagt Schupke.

Praktische Lösung

Buchhändlerin Alexandra Roscher erachtet die Lösung als praktisch, „weil dadurch Kontrollaufwand gespart wird.“ Im Weihnachtsgeschäft sei das Kundenaufkommen geringer gewesen, dafür war der Stress für ihre Mitarbeiterinnen und sie wegen der Auflagen aber dennoch da. Inzwischen sei der Stamm der Kunden geimpft, die weiteren Kunden werden vor der Ladentür beraten. Der Bändchen- oder Stempelnachweis sei in Oschatz nicht umsetzbar wie in Metropolen. „Es bräuchte eine zentrale Stelle, an der die Nachweise ausgegeben werden. Ferner müsste gewährleistet sein, dass alle Kunden erreicht werden und alle Händler mitmachen. Das wird sehr schwierig.“ Außerdem sei fraglich, ob es sich für Kunden überhaupt lohne. „Mancher will vielleicht nur in ein Geschäft. Seinen 2G-Nachweis muss er laut Verordnung sowieso dabei haben.“

Hauptproblem sind die Kosten

Thomas Schubert vom gleichnamigen Schuhfachgeschäft erachtet Bändchen und Stempel in Oschatz weder als notwendig noch praktikabel. „In Centern oder größeren Städten, wo 50 oder mehr Händler zusammenkommen, lohnt sich das, hier eher nicht“. Der Aufwand müsse finanzierbar bleiben, darin sieht er das Hauptproblem. Mit Kundenanstürmen sei außerhalb des Saison kaum zu rechnen, so dass der bisherige Aufwand vertretbar sei. Seine Umsatzeinbußen durch 2G hielten sich in Grenzen. „2020 hatten wir Lockdowns, davor und danach gab es ein bisschen Zulauf – das kann man nicht vergleichen.“

Bewährte Hygienekonzepte

„Das würde sich erst lohnen, wenn es wegfällt“, sagt Carola Schönfeld. Die Inhaberin des Bastelstudios wünschte sich statt solcher Überlegungen die Rückkehr zu Regelungen, die die „Drangsalierung“ überflüssig machen. In großen wie kleinen Städten gäbe es bewährte Hygienekonzepte für den Handel. Die rückläufigen Umsätze das zweite Jahr in Folge seien entweder der Vorsicht der Kunden geschuldet oder der Tatsache, dass sie sich zu sehr an den Online-Handel als Alternative gewöhnt haben. Das bereite ihr Bauchschmerzen.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel