Kemmlitz

Kurz hinter dem Firmengelände der Kemmlitzer Kaolinwerke eine andere Welt: Zumindest am Wochenende, wo sich das Vereinsgelände des MSC „Weiße Erde“ kurzzeitig zum Domizil für Motorsportbegeisterte auf vier Rädern verwandelte. Das Stoppelfeld nebenan fungierte gleichzeitig als Campingstandort und Parkplatz für die Quads, der Begriff meint ein Gefährt mit vier Rädern kurz für „Quadricycle“, die auf den Strecken frei gefahren werden konnten. Kein Wettkampf, um die beste Zeit oder Position, sondern einfach aus Spaß an der Sache.

Ebenfalls zu sehen: Die massigeren „All-Terrain-Vehicles“ (ATV), meist mit einem Allradantrieb ausgestattet, oder auch „Side-by-Side-Vehicles“ (kurz: SSV oder SxS), die mit zwei Sitzen an den klassischen Golfbuggy erinnern. Organisiert haben das Treffen die ATV & Quad Freunde Leipzig, natürlich nicht ohne Hilfe und Zuspruch der Stadt Mügeln, Freunden und Bekannten, Firmen, Sponsoren und natürlich auch anderen Clubs.

Neuer Rekord: 360 Fahrzeuge und 700 Besucher

Als wir Marcus Lempe von den Leipziger ATV & Quad Freunden am Sonnabend treffen, sind bereits über 320 Quads auf dem Gelände. „Es ist davon auszugehen, dass es noch ein paar mehr werden. Letztes Jahr hatten wir 450 Personen und circa 250 Quads“, sagt er. Am Ende locken das freie Fahren, eine 43 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt und die Show des 1. Neuseenländer Quadvereins rund 700 Besucher in den Mügelner Ortsteil. 360 Fahrzeuge haben sie dabei. „Definitiv das größte Treffen bisher“, sagt Lempe später auf Nachfrage.

Zur Galerie Ein Wochenende, 700 Besucherinnen und Besucher und knapp 360 Fahrzeuge am Start. Dass das nicht nur für jede Menge Staub im Mügelner Ortsteil Kemmlitz sorgte, seht ihr in unserer Bildergalerie.

Es sei das vierte, drei Jahre finde es nun schon auf dem Vereinsgelände des MSC „Weiße Erde“ Kemmlitz unter dem Namen „Sächsisches ATV & Quad Treffen“ statt. Wo sonst vorwiegend auf zwei Rädern über die Motocross-Strecke gejagt wird, mieten sich seit drei Jahren die Leipziger ein, um Freunde, Bekannte, andere Motorsportclubs oder Vereine zu begrüßen. Selbst sind sie etwa 100 Hobbyfahrer aus der Großstadt und dem Umland, die sich nicht als Verein, sondern nur als freie Interessengemeinschaft organisiert haben.

Aber wie finden die den Weg in das doch etwas abgelegene Kemmlitz? „Ich komme ursprünglich aus dem Nachbarort, aus Querbitzsch“, sagt Lempe, „dadurch kenne ich das Gelände und die Leute vom Verein.“ Mit dem Quadfahren habe er selbst 2017 angefangen, sagt der 32-Jährige. Er arbeite im öffentlichen Dienst, da sei das definitiv ein guter Ausgleich, sagt er, kurz bevor er sich wieder auf sein Quad schwingen wird. „Eigentlich noch gar nicht so lange her.“ Die jüngsten Teilnehmer, die in Kemmlitz selbst fahren, sind da mit drei Jahren noch viel jünger.

Leipziger und Dresdener treffen sich auf halber Strecke

Das erste Treffen vor vier Jahren führte die PS-Jünger noch ins benachbarte Oschatz: „Einfach so, ohne Ziel, weil das damals Dresdener und Leipziger waren und da war das nun mal die Mitte.“ Zwar gebe es auch die, die gern allein fahren, aber grundsätzlich mache es in der Gemeinschaft mehr Spaß. Daher gebe es viele Gruppen, die gemeinsam ausfahren, fachsimpeln oder sich auch gegenseitig technisch unter die Arme greifen.

„Der eine kann besser schrauben, der andere weniger“, beschreibt er. Wenn man gebraucht etwas Vernünftiges wolle, müsse man für die Technik mindestens 3000 Euro investieren. „Je nach Größe vom Fahrzeug oder wenn es dann in Richtung Buggy geht, kann man da gut und gerne 20 oder 30 Scheine hinlegen. Es ist definitiv kein günstiges Hobby“, sagt er – trotzdem mit einem Lachen. Daneben brauche es mindestens den normalen Klasse-B-Führerschein.

Inzwischen bundesweit bekanntes Treffen

Die Fahrt nach Oschatz verlangte nach einer Fortsetzung. „Und da hatte ich die wahnwitzige Idee: Ja, aber man kann ja auch mehr daraus machen.“ Gesagt, getan und sich zurückbesonnen: Lempe, der inzwischen in Leipzig lebt, erinnerte sich an die alte Nachbarschaft: „Da bin ich auf das Gelände gekommen. So ist 2019 das erste Treffen entstanden.“ Damals noch ein Ein-Tages-Event, das auf Anhieb Gefallen fand, inzwischen weit über die Landesgrenze hinaus: „Es wird angenommen, wir haben Gäste aus Baden-Württemberg, aus Bayern – eigentlich fast aus allen Regionen der Bundesrepublik.“

Er wisse etwa von jemanden, der sieben Stunden Anfahrt auf sich nehme. Neben zwei Crossstrecken – eine große und eine kleine – gibt es auch noch eine Kinderstrecke: „Mit einem kleinen Schlammloch, weil sie sich das gewünscht haben.“ Das gibt es auch für die Älteren und Hinweise, wo sich im Bedarfsfall ein Kärcher finden lässt. Neben dem Angebot zu übernachten und zu frühstücken oder tagsüber etwas essen und zu trinken, bieten Händler vor Ort auch Zubehör und Rennsportbedarf an.

Von Manuel Niemann