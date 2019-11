Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz:Der Oschatzer Lehrerchor entführt seine Zuhörer am 1. Advent auf den Weihnachtsmarkt. Unter diesem Motto steht das traditionelle Konzert am 1. Dezember unter der Leitung von Katja Scholz. Zu hören sein werden traditionelle und moderne, christliche und weltliche Lieder. Beginn ist um 15 Uhr in der Aula der Außenstelle des Oschatzer Berufsschulzentrums in der Berufsschulstraße. Karten gibt es im Geschäft für Uhren, Schmuck und Töpferwaren von Carmen Forke am Altmarkt 5 in Oschatz. Sie kosten fünf Euro. Im Preis inbegriffen ist Kaffee, Glühwein und eine kleine Nascherei.

Oschatz: Aufgrund der Kanalsanierung in der Mühlberger Straße in Zschöllau kann es am 2. Dezember zu Verkehrseinschränkungen rund um den Kreisverkehr in Zschöllau kommen. Mitarbeiter der Firma Aarsleff Rohrsanierungs GmbH aus Dresden sind im Auftrag des Abwasserverbandes Untere Döllnitz tätig. Es wird empfohlen, den Kreisel weiträumig zu umfahren.

Oschatz: In der Friedhofskirche in Oschatz fand das Totengedenken statt, das jährlich von der Trauerhilfe Wünsche und der Kirchgemeinde durchgeführt wird. Worte von Pfarrer Christof Jochem regten zum Nachdenken an. Angehörige und Freunde konnten bei Gesang, Orgel-, Violinen- und Klaviermusik ihre Gedanken schweifen lassen und der Erinnerung an die Verstorbenen Raum geben. Am Ausgang konnte gespendet werden. Es kamen 479,24 Euro zusammen, die der Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes zugute kommen.

Moni und Manni aus dem Kabarett Sanftwut in Leipzig kommen mit ihrem neuen Programm am 1. Dezember nach Börtewitz. Quelle: Foto: André Kempner

Börtewitz: Die Leipziger Sanftwut-Kabarettisten Manni und Moni, alias Thomas Störel und Uta Serwuschok, treten am Adventssonntag in der Kulturscheune von Börtewitz auf. Einlass ist ab 15 Uhr, Beginn des Programms mit dem Titel „Lieber ein komischer Vogel als ein grauer Star“ 16 Uhr. Tickets gibt es im Gästeamt, Kirchstraße 15, im Reisebüro „Alte Bäckerei“ am Lindenplatz sowie beim Ortsvorsteher von Bockelwitz, Telefon 034321/20146.

Von OAZ