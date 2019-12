35 Herren steigen freiwillig auf die Waage

Mannschatz

Ein prüfender Blick zu Skala und Gewicht gerichtet, dann steht fest, wie viel Lilli Ziechner an diesem 2. Weihnachtsfeiertag auf die Waage bringt. „Das sind ein paar Kilo mehr als im letzten Jahr, als ich das erste Mal dabei war“, erklärt die 20-jährige Mügelnerin lachend. Die angehende Erzieherin ist die einzige Frau, die zum 4. Mannschatzer Wiegefest gekommen ist. „Die anderen getrauen sich wohl nicht“, meint Andreas Jentzsch vom Sportverein, der akribisch Buch über Größe, Geburtsjahr und Gewicht aller Teilnehmer führt.

Ursprung in Oschatz

Eigentlich müsste es Oschatzer Wiegefest heißen, denn in der Döllnitzstadt wurde das erstmals 1887 ausgerichtet. Eine Tradition, die in unterschiedlichen Gasthäusern stattfand und vor fünf Jahren im „Bergschlößchen“ letztmals ausgetragen wurde.

Mannschatzer erbten Veranstaltung

Da sich in Oschatz kein neuer Gastronom fand, „erbten“ sozusagen die Mannschatzer die Veranstaltung. Klaus Müller (81) und Walter Hänsel (85) sind seit den 1950er Jahren dabei. Damals fand der Treff noch in der Gerichtsschänke in der heutigen Brüderstraße statt. Die beiden Männer haben seitdem nur ein Wiegefest verpasst, nämlich das, was nach dem letzten im Bergschlößchen vor vier Jahren stattfand. „Da wussten wir nicht, dass die Mannschatzer weiter machen“, sagt Müller.

Alte Wiegebücher sind weg

Echt schade sei, dass die alten Wiegebücher leider abhanden gekommen sind. Denn seit 1887 geführt, hätte man darin auch so manchen Fakt zu einstigen Stadtpersönlichkeiten nachlesen können. Etwa, dass der ehemalige Baumeister Hausig 326 Pfund auf die Waage gebracht habe. Früher hätten die Wiegefeste bis nachmittags gedauert. Da hätte so mancher Mann ganz schönen Ärger mit seiner Frau bekommen, wenn erst gegen 15 Uhr am 2. Weihnachtsfeiertag der Festbraten aufgetischt werden konnte und die Männer zudem ganz schön beschwipst gewesen wären. „Aber heute ist das anderes. Da ist um 12 Uhr Schluss. Und wir sind ja auch mit dem Rad da und müssen bis nach Oschatz zurück“, sagt Klaus Müller, der einst von seinem Vater mitgenommen wurde.

So wie ihm erging es auch anderen Männern. Einer ist der ehemalige Wirt des „Trebic“ Heiko Loesch. „Diesmal habe ich frei und kann dabei sein“, sagt der heutige Restaurantleiter bei der Deutschen Bahn. Wie alt muss oder darf man sein, um am Wiegefest teilzunehmen? Die Frage wird schnell beantwortet, als einer der Männer an den Tischen erzählt, was sein Vater ihm dazu geantwortet hat: „Wenn du saufen kannst, dann kannst Du mitgehen.“

Der Schwerste bringt 114 Kilo auf die Waage

In diesem Jahr waren 35 Männer gekommen, um sich vermessen zu lassen, ehe fest stand, wer der schwerste und wer der leichteste von ihnen ist. Die meisten Kilo brachte Matthias Loesch mit 114,4 Kilo und die wenigsten Joachim Schmidt mit 70,7 Kilo auf die Waage. Schade sei, so die Organisatoren, dass die alten Wiegebücher seit vier Jahren verschwunden sind. „Es wäre unser größter Wunsch, wenn jemand so viel Traditionsbewusstsein hätte, und sie wieder heraus rückt“, gibt Andreas Jentzsch die Hoffnung nicht auf.

Von Bärbel Schumann