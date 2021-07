35 Oschatzer Aiturienten in den Startlöchern: am Montag ist Carwash-Tag

Oschatz

Das Abi ist fast Geschichte, die Prüfungen sind absolviert und derzeit werden noch in ein paar Unterrichtsstunden die letzten Punkte gesammelt. Doch am kommenden Montag, dem 5. Juli, dreht es sich bei 35 Oschatzer Abiturienten und Abiturientinnen alles ums Autowaschen. Der Oschatzer Carwash-Day wird schon seit vielen Jahren von den Abschlussklassen des Thomas-Mann-Gymnasiums genutzt, um einen Zuschuss für den Abiball zu erwirtschaften. Dabei scheuen sich die jungen Leute auch nicht, sich die Hände schmutzig und die Klamotten nass zu machen.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir werden am Montag für die Autowaschaktion von 8 bis 18 Uhr am Autohaus Schmidt da sein und hoffen, dass viele Leute kommen“, sagt Anna-Maria Schmidt. Sie hat einen detaillierten Zeitplan aufgestellt, um den Ablauf möglichst reibungslos durchzuziehen. Der Erlös geht in die Finanzierung des diesjährigen Abschlussballs, der im Thomas-Müntzer-Haus stattfinden wird. „Es hat eine ganz Zeit auf der Kippe gestanden, ob wir die Carwash-Aktion überhaupt machen können. Aber bei den niedrigen Coronawerten ist es jetzt kein Problem“, sagt Anna-Maria Schmidt. Ihr Vater und Autohausinhaber Holger Schmidt hat den Oschatzer Gymnasiasten für einen Tag die firmeneigene Autowaschanlage zur Nutzung überlassen.

„Wir rechnen so mit einer halben Stunde, um ein Fahrzeug ordentlich sauber zubekommen“, sagt Anna-Maria Schmidt. Sollte es am Autohaus zu Wartezeiten kommen, dann halten die Schüler Kaffee und Kuchen bereit, um die Zeit zu verkürzen. Außerdem hoffen die Schüler auf großzügige Entlohnung für den Service. In den vergangenen Jahr gaben die Nutzer des Waschangebots einen Obolus ab zehn Euro aufwärts.

Von Hagen Rösner