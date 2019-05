Wermsdorf

Es läuft in Wermsdorf: Auf der Ortsumgehung rollt der Verkehr, die neu gebaute Grundschule wird im Sommer eingeweiht und im Schloss Hubertusburg gibt es aktuell eine Sonderschau und für die Zukunft vielversprechende Pläne. Also alles gut in der Horstseegemeinde?

Unterschiedliche Ziele

Den Bewerbern für die Wahl zum Gemeinderat fällt durchaus noch Einiges ein, an dem sich zu arbeiten lohnt. Da ist von einer Senkung der Betreuungsbeiträge die Rede, andere wollen die Beiträge für den Straßenausbau ganz abschaffen und natürlich soll die Entwicklung der Ortsteile gestärkt werden, was einher geht mit Unterstützung für Vereine und Feuerwehren.

Linke nicht mehr angetreten

Bisher bestimmen CDU, SPD, die Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz und Linke die Geschicke im Gemeinderat. Jetzt stehen außerdem eine Bewerberin der Bündnisgrünen sowie drei AfD-Kandidaten zur Wahl. Nicht mehr vertreten sein wird Die Linke, denn der Gemeinderats-Oldie Bernhard Müller verabschiedet sich aus dem kommunalpolitischen Geschehen und auch Günter Schmidt ist nicht erneut angetreten. Insgesamt sind 18 Sitze im Alten Jagdschloss zu vergeben.

Vielfältige Aufgaben für die Zukunft

Die Aufgaben für die Zukunft sind vielfältig: Neben weiteren Investitionen in die Infrastruktur sollen 450 000 Euro in die Sanierung des Alten Jagdschlosses und den Ausbau des Gebäudes zu einem Zentrum für Vereine und Gruppen fließen. Außerdem muss weiter in die Grundschule in Calbitz investiert werden, Wermsdorf braucht Bauplätze und Wohnraum, um die Nachfrage bedienen zu können. Das ist auch für die Unternehmen vor Ort wichtig, die auf Fachkräfte und Berufsnachwuchs angewiesen sind, und davon gibt es in der Gemeinde zahlreiche Firmen in den verschiedensten Branchen. Auch das touristische Potenzial soll weiter entwickelt werden. Hier setzt die Kommune auf eine enge Verzahnung mit den Leistungsträgern in der Region, aber auch mit Institutionen wie den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die aktuell eine Ausstellung im Schloss Hubertusburg betreiben.

CDU will stärkste Kraft bleiben

Neun Räte bestimmen aktuell für die CDU die Geschicke in der Gemeinde Wermsdorf mit, und geht es nach der Union, könnten es nach dem 26. Mai durchaus noch einige mehr sein, denn insgesamt treten 13 Bewerber an. Gemeinsames Ziel: wieder stärkste Kraft im Alten Jagdschloss werden.

Zur Galerie Die Union schickt 13 Bewerber ins Rennen, darunter etliche erfahrene Kommunalpolitiker. Angeführt wird die Liste von Kerstin Krause.

Unter den Kandidaten sind eine Reihe erfahrener Ratsmitglieder: Kerstin Krause, Frank Reichel, Georg Stähler, Thomas Pfüller, Jörg Büchner, René Naujoks und Lars Hoschkara treten erneut an. Gemeinsam mit den neuen Bewerbern haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, Kindereinrichtungen und Schulen zu sichern und zu verbessern. Außerdem wolle man sich für den Erhalt des Krankenhauses und die hausärztliche Versorgung einsetzen, Feuerwehr und Vereine weiter stärken und dafür eintreten, bürokratische Hürden abzubauen, um bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen. Weiter sollen einheimische Unternehmen und die Landwirtschaft unterstützt werden. „Der Zusammenhalt der Ortsteile ist beispielhaft – dies wollen wir weiter unterstützen“, heißt es von der CDU.

In ihrer Wahlwerbung präsentiert die Union in Wermsdorf ihre Kandidaten als vielfältige Bewerberschar und verweist bei jedem von ihnen auf den jeweiligen Ortsteil und die Zugehörigkeit zu einem Verein.

Sozialdemokraten mit zwölf Bewerbern

Zwölf Frauen und Männer kandidieren auf der Liste der Sozialdemokraten für den Wermsdorfer Gemeinderat. Dort ist die SPD aktuell zweitstärkste Kraft und stellt mit Ursula Fritzsche auch eine eigene Stellvertreterin des Bürgermeisters.

Zur Galerie Auf der Liste der SPD stellen sich zwölf Frauen und Männer für den Gemeinderat Wermsdorf zur Wahl. Spitzenkandidat ist Roman Becker.

In ihrem Wahlprogramm besetzen die Bewerber zahlreiche aktuelle Themen. So geht es um die Stärkung der Ortsteile und die Entwicklung eines Zentrums in Wermsdorf, genügend Bauplätze und gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und künftige Investoren. Außerdem wollen sich die Kandidaten für die Absenkung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung, für medizinische Einrichtungen und die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum einsetzen. Eine dauerhafte Nutzung beider Schlösser, der Ausbau des Radwegenetzes sowie der Digitalisierung und Unterstützung für Feuerwehren und Vereine stehen außerdem im Programm.

Wählervereinigung für alle Einwohner

Die Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz mischt seit Ende der 1990er Jahre im Wermsdorfer Gemeinderat mit. Ursprünglich hatten sich hier Frauen und Männer zusammengefunden, um den drei Ortsteilen auch nach der Fusion der Altgemeinde Luppa mit Wermsdorf Gewicht zu verleihen.

Zur Galerie Die Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz schickt Kandidaten aus den drei Ortsteilen ins Rennen, will aber Politik für die gesamte Gemeinde Wermsdorf machen.

Heute legt man in der Wählervereinigung Wert darauf, dass die Kandidaten die Entwicklung der gesamten Kommune im Blick haben: „Die Kandidaten der Wählervereinigung für den zu wählenden Gemeinderat sind natürlich von allen Wählern der Gemeinde Wermsdorf wählbar, da diese die Interessen der gesamten Bürger der Gemeinde vertreten – unabhängig von Parteien“, heißt es. Harald Werner und Dirk Paulsen gehören bereits dem bestehenden Rat an, Wolfgang Böttcher und Gerd Hendriok können ebenfalls kommunalpolitische Arbeit vorweisen, denn sie haben schon früher im Rat mitgewirkt – Böttcher sogar zeitweilig als Stellvertreter des Bürgermeisters.

Daneben konnten die Freien Wähler eine Reihe von neuen Bewerbern für die Liste der Wählervereinigung gewinnen.

Grüne Politik für Wermsdorf

Sie war bereits Gemeinderätin, ist aktuell im Ortschaftsrat aktiv und tritt nun erneut zur Wahl für den Wermsdorfer Rat an: Barbara Scheller aus Liptitz geht für Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen.

Barbara Scheller Quelle: privat

Nach ihrem Motto „Grün für Wermsdorf“ schlägt sie unter anderem Bürgerkraftwerke vor, von denen auch die Einwohner profitieren können. „Regenerative Energie, erzeugt in unserer Region, soll ein Schlüsselprojekt für die Entwicklung von Wermsdorf werden“, meint sie. Zudem soll die Natur als Standortfaktor für künftige Generationen von Bürgern und Gästen gefördert werden, hier gelte es, unnötige Versiegelungsflächen, Lärm und Strahlung zu vermeiden. Abgesehen davon brauche die Gemeinde eine Strategie, um die Schäden der letzten großen Stürme in der Natur zu kompensieren. Zudem stehen der Erhalt von Kindereinrichtungen und Schulen für die Bildung vor Ort auf ihrem Wahlprogramm.

AfD neu auf den Stimmzetteln

Neu im Kandidatenfeld zur Gemeinderatswahl sind die Bewerber auf der Liste der AfD: Roland Neumann, Frank Winterlich und Hubertus Ziegler wollen künftig die Geschicke der Kommune mitbestimmen und kündigen an, im Fall einer Wahl bei der Auftragsvergabe auf die Stärkung einheimischer Handwerker und Unternehmen zu achten. Zum Schutz von Bevölkerung und Nutztieren angesichts einer wachsenden Wolfspopulation fordern die Kandidaten eine „annehmbare Klärung“ der Situation für beide Seiten.

Zur Galerie Die AfD tritt erstmals bei der Kommunalwahl in Wermsdorf an und möchte mit drei Kandidaten in den Gemeinderat einziehen.

Außerdem kündigen die Bewerber an, sich für die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, zukunftsorientierte kommunale Behinderten- und Seniorenpolitik und die Unterstützung älterer Menschen einzusetzen. Besonderes Augenmerk wolle man auf die Suchtprävention legen, mit Schulen und Kliniken zusammenarbeiten und Ansprechpartner für Betroffene sein, heißt es weiter im Programm.

Von Jana Brechlin