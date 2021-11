3G im Bus – was Fahrgäste in der Region Oschatz jetzt unbedingt beachten müssen

Collm-Region

Für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gelten seit Mittwoch voriger Woche neue Bestimmungen. Welche das sind, wie sie durchgesetzt werden können und vor welchen Herausforderungen die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ in der vierten Welle der Pandemie steht, war Gegenstand eines Gespräches mit Geschäftsführer Holger Klemens und Matthias Neumann, Leiter Markt und Betrieb des Unternehmens.

Welche Dokumente müssen die Fahrgäste laut den neuen Bestimmungen bei sich haben?

Holger Klemens: Sie müssen geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet sein und das nachweisen können. Dazu gehört auch, mit dem Personalausweis oder Reisepass klären zu können, dass sie die in den Dokumenten genannte Person sind. Das in der Praxis zu kontrollieren ist nicht einfach und nicht flächendeckend möglich.

Mit der Smartphone-App ist doch der Impfstatus schnell gezeigt…

Holger Klemens: Aber die Personalie noch nicht kontrolliert. Die App ist, ebenso wie ein Smartphone, keine Pflicht. Es könnte also durchaus sein, dass an einer Haltestelle mehrere Fahrgäste zusteigen wollen, die ihren Impf- oder Teststatus mit Papierdokumenten nachweisen. Und das Ticket soll ja auch verkauft oder zumindest kontrolliert werden. Unsere Busse sind aber keine stationären Kontrollstationen, sondern rollen. Die Fahrgäste erwarten von uns, pünktlich von A nach B gebracht zu werden. Das wäre nicht zu schaffen, wenn die Kollegen hinterm Lenkrad all diese Kontrollaufgaben allein wahrnehmen müssten.

Holger Klemens, Geschäftsführer der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ Quelle: privat

Wie laufen dann die Kontrollen tatsächlich ab?

Holger Klemens: Wie unsere Fahrscheinkontrollen auch: durch externe Dienstleister. Wir können unsere Verantwortung nur mit Unterstützung Dritter vollumfänglich wahrnehmen. Ohnehin wären wir nicht dazu berechtigt, Bußgelder zu verhängen. Wir können diese Pflichten unserer Fahrgäste nur mit Hilfe der Polizeireviere und Gesundheitsämter durchsetzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Gesundheitsamt des Landkreises derzeit mit der Kontaktnachverfolgung offenbar genug Arbeit hat.

Matthias Neumann: Unser Ansatz ist es, hier auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste zu bauen. So wie die Maskenpflicht in Bus und Bahn längst kein Streitthema mehr ist, muss sich auch durchsetzen, dass man nur geimpft, genesen oder negativ getestet diese Verkehrsmittel benutzen kann.

In diesem Zusammenhang tauchte die Frage auf, wie man aus dem Dorf zu jenem Testzentrum in der Stadt gelangen soll, in die ich ungetestet mit dem Bus nicht fahren darf. Haben Sie da eine Lösung parat?

Matthias Neumann: Nein. Die Frage haben wir in den vergangenen Tagen auch oft gehört. Aber die Verordnungen sehen keine Ausnahmen von der 3-G-Regel in Bus und Bahn vor. Ich kann mir andererseits auch nicht vorstellen, dass abseits der Städte viele Testzentren eröffnet oder reaktiviert werden.

Ausnahmen von der 3-G-Regel gibt es aber doch, Fahrgäste unter 16 Jahren unterliegen ihr nicht. Das ist klar und einfach, oder?

Holger Klemens: Diese Altersgrenze steht tatsächlich nicht in der Verordnung. Das haben wir in verschiedenen Gremien der Verkehrsunternehmen diskutiert. Tatsächlich ist dort von Schülern die Rede. Der pragmatische Ansatz der Unternehmen ist, dass der Inhaber eines Schülerausweises ein Schüler ist, der unabhängig von Impf- oder Teststatus befördert wird.

Holger Klemens: Von Ausfällen durch Corona sind wir bisher weitestgehend verschont geblieben. Es gibt ein paar Ausnahmen, was aber nicht auf Ansteckungen am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Hier spielen Kontakte in den Familien eine wesentlich größere Rolle. Auch durch die Quarantäne wegen positiv getesteter Kontaktpersonen gab es schon Ausfälle.

Matthias Neumann, Leiter Markt und Betrieb der Omnibusverkehrsgesellschaft „Heideland“. Quelle: privat

Auf ihrer Internetseite kommuniziert die OVH hohe Krankenstände und damit einhergehend den Ersatz von Bus- durch Taxifahrten. Ist die Belegschaft durch Corona betroffen und gefährdet?

Matthias Neumann: Für den hohen Krankenstand gibt es vielschichtige Gründe. Neben Kindern in Quarantäne sind das Grippe und „normale“ Erkältungen. Wir wollen dennoch unsere Leistungen weitgehend absichern. Wo das aus eigener Kraft nicht geht, greifen wir auf Dienstleister zurück. Dazu gehören auch Taxifahrten. Diese Fahrzeuge der Firmen Jahn und Weber haben dann ein Schild mit OVH-Logo an Bord, so dass die Fahrgäste erkennen können, dass hier öffentlicher Nahverkehr stattfindet. Die Schulen sind darüber informiert und ich gehe davon aus, dass sie das an die Eltern weitergereicht haben. Wichtig: Wenn statt eines Busses solch ein Taxi an der Haltestelle vorfährt, kostet das den Fahrgast nichts extra. Wir hoffen, Anfang der Woche diese Leistungen nicht mehr zu benötigen.

Im vergangenen Jahr gab es für die Fahrgäste erhebliche Einschränkungen beim Fahrscheinkauf. Wie sieht es jetzt aus?

Holger Klemens: Mit den Schutzfolien, mit denen wir die Arbeitsplätze unserer Fahrer geschützt haben, können diese weiterhin Fahrscheine an Bord verkaufen. Es war ja frühzeitig erkannt worden, dass Münzen als Infektionsweg nahezu ausscheiden. Nach wie vor ist auch der Einstieg vorn möglich und es müssen auch keine Sitzplätze neben oder hinter dem Fahrer abgesperrt werden.

Sind volle Schulbusse bei Inzidenzen wie den aktuellen aber nicht ein zu hohes Risiko?

Holger Klemens: Wir hatten im vergangen Jahr schon reagiert und bei Bedarf Verstärkerfahrten durchgeführt. Wir beobachten jetzt die Auslastung und würden im Bedarfsfall wieder so reagieren. Aber momentan sehe ich solche Probleme nicht.

Busbetriebe dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete befördern. 3G gilt aber auch an den Arbeitsplätzen. Wie gehen Sie damit um?

Holger Klemens: Das betrifft uns wie jeden anderen Arbeitgeber. Wir haben das Glück, ohnehin an jedem Standort einen Disponenten im Dienst zu haben. Bei ihnen müssen die Fahrer ihre Dienstunterlagen abholen – und nun auch Tests oder Impfstatus nachweisen. Deshalb müssen sie zehn bis 15 Minuten eher zum Dienst erscheinen. Bisher brauchten wir noch niemanden wieder nach Hause schicken. Wir sind andererseits froh, wenn die Kolleginnen und Kollegen so ehrlich sind, uns über die Erkrankungen ihrer Kinder zu informieren. Um ein Risiko für die Fahrgäste und Kollegen zu vermeiden, müssen wir sie dann auch aus dem Dienstplan rausnehmen.

Von Axel Kaminski