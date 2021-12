3G in Bus und Bahn: Gesetzesänderung birgt Hürden für Zugpersonal 

Oschatz

„Sehr geehrte Damen und Herren, in unseren Zügen gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen 3G-Nachweis mit“, ertönt eine Stimme durch die Lautsprecher im Regionalexpress 50 aus Leipzig Richtung Dresden. Es ist 8 Uhr morgens und der Zug ist gut gefüllt, als er aus den Hallen des Leipziger Hauptbahnhofs rollt. Die meisten tragen die vorgeschriebene FFP2-Maske oder eine OP-Maske. Doch dieser Schutz reicht seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die am 24. November in Kraft trat, nicht mehr aus. Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, muss einen Impf-, Genesungs- oder negativen Testnachweis mitführen. Die Bundesregierung erntete dafür Kritik aus vielen Ecken.

Eine Regel, die keiner kontrolliert?

Auch Bus- und Bahnfahrende scheinen skeptisch zu sein. Renate Wolf (61) nutzt regelmäßig das öffentliche Verkehrsangebot in und um Oschatz, um ihre Enkelkinder zu besuchen. Ob die Regelung sinnvoll ist, sei sie sich nicht sicher. „Ich fahre oft mit dem Bus und wurde bisher noch nicht kontrolliert. Also eigentlich kann immer noch jeder mitfahren, der möchte, wenn sowieso niemand nachfragt.“

Wer überprüft die Nachweise eigentlich? Die Zugbegleiterinnen und -begleiter laufen durch die Zugabteile und fragen wie gewohnt nach den Fahrscheinen – nicht aber nach einem 3G-Nachweis. „Ich habe noch Niemanden danach gefragt. Wenn wir auf jemanden ohne Nachweis stoßen, müssen wir entweder die Behörden rufen oder den Fahrgast von der Fahrt ausschließen. Ich habe wirklich Angst vor unkooperativen Fahrgästen, die dann handgreiflich werden“, gesteht eine Zugbegleiterin, die jedoch anonym bleiben möchte, nachdenklich.

Stichprobenartige Kontrollen durch Bahnpersonal

Die Regelung werde „stichpunktartig durch DB Sicherheits- und Kontrollpersonal“ umgesetzt, so heißt es auf der Website der Deutschen Bahn. Einen Richtwert für diese Stichproben gebe es jedoch nicht. „Im Nahverkehr haben wir mit den Betriebsräten vereinbart, in RE- und RB-Zügen neben Sicherheitskräften der DB auch die Kundenbetreuerinnen und -betreuer in die 3G-Prüfung zu involvieren. Sicherheitspersonal unterstützt das Zugpersonal dabei. Wir setzen stets zwei Mitarbeitende bei der Kontrolle ein, um größtmögliche Sicherheit für sie im Nahverkehr zu gewährleisten“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sicherheit des Zugpersonals scheint ein Teil des Problems zu sein. Doch die Umsetzung des Gesetzes birgt noch eine weitere Hürde: Verkehrsunternehmen sind nicht dazu berechtigt, Bußgelder zu verhängen.

Hohes Bußgeld für Ordnungswidrigkeit

„Idealerweise wird die Kontrolle gemeinsam mit den Ordnungsbehörden oder der Polizei organisiert, um im Falle einer vorliegenden Ordnungswidrigkeit durch diese Institutionen Bußgelder auszustellen“, erklärt Juliane Vettermann, Sprecherin des Mitteldeutschen Verkehrsbundes. Wird man ohne 3G-Nachweis in den öffentlichen Verkehrsmitteln erwischt, droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Die Verkehrsunternehmen im MDV-Gebiet setzen dabei auf eine stufenweise Umsetzung der Gesetzesänderung, so Vettermann. „Der Fokus in den ersten Tagen lag auf einer breiten Information zur 3G- Pflicht und zur Sensibilisierung der Fahrgäste. Mit Kontrollen und dem Erheben von Bußgeldern wurde in einer zweiten Stufe seit letzter Woche begonnen.“ Die Fahrgäste seien größtenteils verständnisvoll und kooperativ. Das bestätigt auch eine Pressemitteilung der Deutschen Bahn vom 2. Dezember. „99 Prozent der kontrollierten Fahrgäste im Fernverkehr beachten die neuen 3G-Regeln“, heißt es dort.

Von Fabienne Küchler