4,5 Millionen Euro für neue Gänseställe in Wermsdorf

Wermsdorf

Badestellen innen und außen, ausgeklügelte Klimatechnik, ein Lichtsystem, das den natürlichen Sonnenaufgang simuliert und Wintergärten. Was hier nach Wellness-Hotel klingt, beschreibt die neuen Gänseställe der Eskildsen GmbH am Lindigt in Wermsdorf.

Fördermittel von EU und Land

4,5 Millionen Euro hat der Familienbetrieb investiert, um die alten Ställe durch drei jeweils 2000 Quadratmeter große Neubauten zu ersetzen, außerdem ist ein modernes Kühlhaus entstanden. Eine Million Euro kam dabei aus Fördermitteln von Freistaat und EU.

Anzeige

Die neuen Ställe am Lindigt. Quelle: Thomas Kube

„Wie wir hier für das Tierwohl sorgen, ist einzigartig in Europa, wenn nicht gar weltweit“, sagt Geschäftsführer Lorenz Eskildsen selbstbewusst. So sollen eine dicke Stroheinstreu, Badestellen in den Ställen und der tagsüber ständig zugängliche Außenbereich garantieren, dass die Tiere ihren natürlichen Trieben zur Federpflege und Eiablage nachgehen können. Dazu stehen die Neubauten in einem leichten Gefälle, was dafür sorgt, dass die Nester auf der einen Seite immer trocken sind und das Wasser aus Tränken und Badestellen auf der gegenüberliegenden Seite gezielt ablaufen kann.

Gänsezüchter Lorenz Eskildsen in einem der neuen Ställe. Im November werden die Gänse hier eingestallt. Quelle: Thomas Kube

Allein schon durch die Größe der Ställe herrsche hier ein viel besseres Klima als in den alten Anlagen, die seit 2018 abgerissen und ersetzt wurden, so Eskildsen. Noch dazu sorge die Klimatechnik dafür, dass sich die Tiere selbst in heißen Sommern wohlfühlen – auf Knopfdruck kann feiner Sprühnebel zusätzlich für Erfrischung sorgen. Premiumtierhaltung nennt sich das. „Die Tiere brauchen es gemütlich, um Nestpflege zu betreiben und die steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Qualität der Eier“, beschreibt der Unternehmer, der auf naturnahe Geflügelhaltung spezialisiert ist. Damit sich die Gänse wohlfühlen, spielen Details eine große Rolle.

Wird es draußen immer heißer, sorgen Klimatechnik und feiner Sprühnebel für angenehme Temperaturen. Quelle: Thomas Kube

Das dimmbare Licht etwa, das dem Sonnenaufgang nachempfunden ist, hellere Leuchten über Tränken und Rotlicht auf der Seite der Nester. Und geht der Tag zu Ende, wird es in den Ställen dennoch nicht völlig dunkel. „Das mögen die Gänse gar nicht, weil sie sich lieber am Sternenhimmel orientieren. Deshalb haben wir ein Moonlight installiert“, erklärt Lorenz Eskildsen.

Tierbestand bleibt erhalten

Das „Mondlicht“ soll mit seinem diffusen Leuchten für ein Sicherheitsgefühl sorgen. Und obwohl die neuen Ställe größer sind als ihre Vorgänger aus den 1950er Jahren, bleibt der Tierbestand gleich: Neben 7500 Zuchtgänsen, die jährlich für 250 000 Küken sorgen, werden am Lindigt auch jedes Jahr 12 000 Mastgänse aufgezogen, die ab dem Spätherbst als „Saxengans“ vermarktet werden. Jedes der drei neuen Stallgebäude beherbergt in Zukunft 1500 Tiere.

Die Fütterung läuft automatisch über ein System unterm Hallendach. Quelle: Thomas Kube

Nicht nur für diese verbessern sich die Bedingungen, auch den Mitarbeitern wird die Arbeit erleichtert. So werden die Eier künftig per Lore eingesammelt, die über eine Schiene an der Stalldecke bewegt wird, es gibt maschinelle Unterstützung bei der Einstreu und das Füttern erfolgt über Automaten.

Investition für die nächste Generation

Mit der Investition wolle man auch ein klares Signal für die Zukunft des Standortes setzen: „Wir denken bereits an die nächste Generation“, bekennt Eskildsen. Gleichzeitig warnt er vor einem verzerrten Wettbewerb. Deutschland habe bei Gänsen einen Selbstversorgergrad von gerade einmal 15 Prozent – 85 Prozent aller Tiere kommen demnach aus dem Ausland.

Druck auf Unternehmen steigt

„Das wird womöglich auch noch andere Tierarten treffen, wenn in Deutschland die Standards weiter steigen und wir gegenüber Ländern wie Ungarn oder Polen nicht mehr wettbewerbsfähig sind.“ Bisher behaupte man sich unter diesem Druck. Und das erfolgreich: Gemeinsam mit den Betrieben in der Lausitz und Schleswig-Holstein liefert die Gänsezucht Eskildsen jährlich 600 000 Gänseküken und erreicht damit einen Marktanteil von 50 Prozent.

Von Jana Brechlin