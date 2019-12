Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Normalerweise führt der schnellste Weg von Oschatz nach Berlin über Leipzig – wenn man den Zug nutzt. Am Sonnabend, den 7. Dezember, geht es mit nur einem Umstieg auch über Riesa. Die Mitteldeutsche Regiobahn setzt auf der Strecke Zwickau-Berlin an diesem Tag einen Sonderzug ein. Abfahrt in Riesa ist 8.36 Uhr, Ankunft am Bahnhof Friedrichstraße 10.45 Uhr. Der Zug fährt bis zum Bahnhof Zoo weiter. Die Rücktour beginnt 17.07 Uhr am Bahnhof Friedrichstraße, Ankunft in Riesa ist 18.52 Uhr. Für eine Fahrkarte kann man sich nur noch heute, unter dabei@mitteldeutsche-regiobahn.de anmelden. Der Zustieg ist auch in Döbeln (8.14 Uhr) möglich.

Nordsachsen: 208 Kinder werden aktuell im Landkreis von Pflegeeltern betreut. Das erklärte gestern das Landratsamt Nordsachsen. Garant für eine solche wünschenswerte Lösung seien 176 aktive Pflegefamilien, vier weitere werden bis zum Jahresende hinzukommen. Der Pflegekinderdienst (PKD) ist aber weiterhin auf der Suche nach Familien, die sich die Aufnahme eines Kindes vorstellen können. Ziel ist hierbei die Bereitschaft für eine längere, unbefristete Betreuung eines Pflegekindes. Darüber hinaus bedarf es aber auch Familien, die bereit wären, Pflegekinder im Rahmen einer Bereitschaftsbetreuung unterbringen zu können – dies bedeutet eine sofortige und kurzfristige Aufnahme von Kindern.

Pflegekinderdienst informiert in Oschatz Im Jahr 2020 organisiert der Pflegekinderdienst des Landkreises Nordsachsen an allen vier Standorten der Landkreisverwaltung Informationsabende. Diese finden am Dienstag, dem 4. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr im Landratsamt Oschatz statt, am Dienstag, dem 21. April, von 17.30 bis 19 Uhr im Landratsamt Eilenburg, am Dienstag, dem 7. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr im Landratsamt Delitzsch und am Dienstag, dem 6. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr im Landratsamt Torgau. Eltern, die sich vorstellen können, einem Pflegekind ein Leben in ihrer Familie zu bieten, stehen zudem für Fragen rund um ein mögliches Engagement stets die Sozialpädagogen im Landratsamt Nordsachsen zur Verfügung. Zu erreichen sind sie telefonisch unter den Nummern 03421 758-6107/-6140/-6163/-6180 sowie per Mail (Pflegekinderdienst@ lra-nordsachsen.de).

Hof: Ringos Collage (siehe Foto) ziert das Oktober-Blatt des Kalenders für 2020, den Envia M und Mitgas zur Aktion „Natur zum Anfassen“ herausgegebenen haben. Als Anerkennung überreichte Cornelia Sommerfeld vom Energieversorger dem Achtjährigen aus Zeicha gestern im Klassenzimmer in Hof einen Nistkasten für Fledermäuse, die in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktion standen. Den Kalender sowie Becherlupen erhielten alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 2. Daneben wurde aus über 600 Einsendungen auch das Bild von Emily aus der Grundschule Calbitz für den Kalender berücksichtigt.

Nistkasten gegen Kalenderblatt: Der achtjährige Ringo aus Zeicha hat bei der Aktion „Natur zum Anfassen“ mitgemacht. Sein Motiv ziert nun den Monat Oktober im Kalender der Envia M und Mitgas. Als Belohnung gab einen Unterschlupf für Fledermäuse geschenkt. Quelle: Axel Kaminski

Von OAZ