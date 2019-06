Luppa

Manche Hähne sind offenbar Langschläfer: Von 40 Tieren, die von ihren Besitzern am Sonntagmorgen beim Kreiswettkrähen in Luppa an den Start geschickt wurden, sagten elf keinen Ton.

Die übrigen krähten ab 8 Uhr eine Stunde lang im Pfarrhof munter vor sich hin – genau beobachtet und auf Strichlisten festgehalten von freiwilligen Zähl-Helfern. Neben Teilnehmern vom Rassegeflügelzuchtverein Luppa waren auch Züchter aus der Umgebung zur Veranstaltung gekommen.

Zur Galerie Züchter aus der Region haben insgesamt 40 Tiere zum Wettbewerb in Luppa an den Start geschickt. Gewonnen haben die Tiere, die innerhalb einer Stunde am meisten krähten.

Und die Gäste räumten ab: Bei den Zwerghähnen gewann Volker Janke aus Köllmichen mit seinem Hahn, der 105-mal krähte. Zweite wurde Laura Werner aus Luppa mit ihrem Hahn (93 Rufe) und den Bronzerang erkämpfte mit 85 Krähern der Hahn von Dieter Poitz aus Sitzenroda. Bei den Großtieren gewann Annett Schellöh aus Mutzschen mit ihrem Hahn, von dem 163 Rufe registriert wurden. Zweiter wurde Gerhard Bruß aus Wermsdorf (93), Dritter Martin Hendriok aus Luppa (66).

Überraschung: Die Kleinen sind leiser

Damit hatten die Teilnehmer mit dem Großgeflügel für eine echte Überraschung gesorgt. „Normalerweise krähen die kleinen Hähne deutlich öfter“, sagte Volkmar Beier vom Luppaer Verein. Auf dem Pfarrhof hielten sich „die Kleinen“ dagegen zurück – jedenfalls dieses Mal. „Die anderen waren dafür umso lauter“, war man sich einig.

Krähen ist Machogehabe

Untermalt von den typischen Lauten des Landlebens kamen Züchter und Besucher bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst miteinander ins Gespräch. Unterdessen war bei den Helfern, die die Hahnenschreie zählten, Konzentration angesagt. Jeweils ein Freiwilliger notierte die Rufe von drei bis vier Tieren. „Das Krähen ist nichts anderes als Machogehabe“, erklärte Volkmar Beier. Das mache den Tieren nichts aus, sondern gehöre zu ihrem Wesen.

Von Jana Brechlin