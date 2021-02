407 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen waren am Donnerstag 47 Einwohner als Corona-positiv registriert. Das waren zehn mehr als am Mittwoch. Insgesamt – also einschließlich inzwischen nicht mehr infizierter Betroffener – wurde das Virus seit März vergangenen Jahres bei 8789 Personen im Landkreis nachgewiesen. Innerhalb eines Tages – von Mittwoch zu Donnerstag – wurden damit 66 Neuinfektionen im Kreis registriert. 282 Todesfälle wurden bisher im Zusammenhang mit Corona gezählt.

Innerhalb eines Tages, von Mittwoch zu Donnerstag, war damit die Neuinfektion im Kreis rückläufig. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich 809 Menschen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag laut Sozialministerium zuletzt bei 105,7.

In Nordsachsen leben etwa 197 000 Einwohner.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 79, Quarantäne aktuell: 138, Todesfälle: 45

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 80, Quarantäne aktuell: 159, Todesfälle: 59

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 63, Quarantäne aktuell: 124, Todesfälle: 102

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 118, Quarantäne aktuell: 275, Todesfälle: 65

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 430, Quarantäne aktuell: 64, Todesfälle: 9

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 26, Quarantäne aktuell: 49, Todesfälle: 8

1 Corona-Fall ist regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 20. Februar):

Arzberg: 4

Bad Düben: 8

Beilrode: 16

Belgern-Schildau: 16

Cavertitz: 2

Dahlen: 2

Delitzsch: 44

Doberschütz: 7

Dommitzsch: 16

Dreiheide: 2

Eilenburg: 38

Elsnig: 2

Jesewitz: 4

Krostitz: 1

Laußig: 14

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 3

Mockrehna: 11

Mügeln: 15

Naundorf: 5

Oschatz: 2

Rackwitz: 19

Schkeuditz: 25

Schönwölkau: 7

Taucha: 34

Torgau: 20

Trossin: 2

Wermsdorf: 16

Wiedemar: 7

Zschepplin: 5

Von LVZ