Oschatz

Im November wird im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils ein Theaterstück aufgeführt. Die ersten Oschatzer Theatertage sind ein Novum, so viel Theater gab es in der Stadt noch nie. Im Vorfeld der Theatertage (vom 7. bis 10. November) gab es am Montagabend im Müntzerhaus ein Gal...