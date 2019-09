50 Jahre Horstseefischen in Wermsdorf

Luppa/Wermsdorf

Das Fest zum Horstseefischen feiert diesen Herbst sein 50. Jubiläum. Seit fünf Jahrzehnten also kommen Menschen zum Feiern und Fischessen im Oktober an den Horstsee. Wir nehmen das zum Anlass, zurückzuschauen auf die Tradition des Festes, aber auch auf das Abfischen, das seit langer Zeit die Arbeitswelt an den Wermsdorfer Teichen prägt. Dazu suchen wir auch die Geschichten und Erinnerungen unserer Leser.

Einer, der auf einen reichen Fundus von Erlebnissen blicken kann, ist Lutz Abitzsch.

Lutz Abitzsch aus Luppa Quelle: Jana Brechlin

Die meisten kennen den Luppaer aus seiner Zeit als Wermsdorfer Hauptamtsleiter, denn immerhin 23 Jahre führte er dieses Amt und qualifizierte sich dafür zum Verwaltungs-Betriebswirt. Tatsächlich hat er sein Berufsleben aber in der Fischerei begonnen. Er absolvierte eine Lehre in Königswartha und arbeitete dann lange Zeit bei der Binnenfischerei Wermsdorf. Harte Arbeit kannte er von der Landwirtschaft seiner Eltern, außerdem angelte Lutz Abitzsch schon als Kind und Jugendlicher. „Die Ausbildung zum Fischereifacharbeiter war dann mein Wunsch. Die Lehre hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich manchmal monatelang nicht nach Hause gekommen bin“, erzählt er.

Aale frisch gebraten

Abwechslungsreich und abenteuerlich sei die Zeit gewesen. Kein Wunder, denn die Lehrlinge aus Königswartha waren auch in anderen Regionen zur Ausbildung. „In Reinhardsbrunn zum Beispiel kamen wir in die Forellenproduktion und im Sommer ging es zur Seefischerei. Da haben wir in einem Bootshaus gewohnt, Aale gefangen und ganz frisch gebraten“, beschreibt er.

Abfischen historisch von Lutz Abitzsch Quelle: Lutz Abitzsch

Bei der Teichwirtschaft – früher Binnenfischerei – in Wermsdorf sei die Arbeit abwechslungsreich, wenn auch oft hart gewesen: Dann, wenn die Fischer bei winterlichen Temperaturen im Nassen standen und irgendwann ihre Hände kaum noch spürten oder die Netze, die eingeholt werden mussten, auf dem Teichboden festhingen und nichts mehr vor- und zurückging. Klar, dass die Beschäftigten jede Arbeitserleichterung gerne annahmen – oder gleich selbst improvisierten. So wie Lutz Abitzsch, der gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Fehlberg in Wermsdorf aus Booten eine schwimmende Arbeitsplatte baute, auf die am Wagelwitzer Teich dann der Hebekescher gerollt werden konnte. „Es gab dort keine Abfischrampe, also haben wir uns etwas einfallen lassen. Neuerervorschlag hieß das damals“, berichtet der Luppaer.

Gefragter Netzspezialist

Das Können jedes Einzelnen sei damals gewesen. „ Klaus Fehlberg hatte zuvor bei der Seefischerei gearbeitet und dort Netzbau gelernt. Er war unser Netzspezialist.“ Die letzten Jahre seien fast nur noch Schleppnetze im Einsatz gewesen. „Die waren rechts und links viel länger, dadurch konnten die Fische nicht so einfach ausbrechen. Am oberen Göttwitzsee hatten wir dann manchmal 50 Tonnen Fische in einem Zug“, so Abitzsch. Eine fette Ernte, hauptsächlich von Karpfen, die dann mit dem Hebekescher aus dem Wasser geholt und in 50-Kilo-Kübeln zum Sortieren auf die Rutsche gehievt werden mussten.

Antibiotika für Karpfen

Die DDR-Fischerei sei darauf angewiesen gewesen, vom Ei bis zum fertigen Speisefisch alles selbst zu organisieren. Ausfälle mussten vermieden werden. Deshalb wurden die Tiere auch in großem Stil geimpft: Zum Schutz vor der Bauchwasserseuche gab es eine Spritze mit Antibiotika – alles in Handarbeit. „Einer hat den Fisch so gehalten, dass der andere die Impfung in den Bauch übernehmen konnte“, erzählt der Luppaer, „danach kamen die Fische wieder in den Teich.“ Dadurch habe man den Bestand in Teichen mit großer Fischkonzentration vor der Krankheit bewahrt. „Damals war das ganz normal, heute gibt es das schon lange nicht mehr“, sagt Lutz Abitzsch.

Die Auswahl von Laichkarpfen für die Zucht. Quelle: Lutz Abitzsch

Ebenfalls aufwendig war die Auswahl für die Zuchtkarpfen: Dazu wurden nur Tiere gekürt, die einen hohen Rücken hatten („das war wichtig für eine ausreichende Fischfleischmasse“), aber möglichst wenig Schuppen – oder besser keine überflüssigen, sondern nur am Rücken und den Flossenansätzen. „Die Becken für die Auswahl wurden mit Stroh gepolstert und dann kam noch ein Stoff darüber, damit die Karpfen keinen Kratzer abbekamen. Die Fische wurden wirklich wie rohe Eier behandelt.“ Lutz Abitzsch muss schmunzeln, wenn er davon erzählt. Der Grund dafür sei auch die schlichte Notwendigkeit gewesen: „Wir wollten die Ausfälle immer so gering wie möglich halten.“

Von Jana Brechlin