500 Besucher beim Kreativmarkt im Oschatzer E-Werk

Oschatz

Thomas Konopka greift in die Seiten seiner Gitarre und beginnt am aufgestellten Weihnachtsbaum zu singen. Er ist einer der Ehrenamtlichen im Soziokulturellen Zentrum E-Werk in der Lichtstraße und normalerweise in der Fahrradwerkstatt aktiv. Diesmal zeigt er eine andere Seite seines Könnens.

Zur Galerie Impressionen vom Winter-Kreativmarkt im Oschatzer E-Werk.

Rings um ihn im Hof des E-Werkes sind Stände aufgebaut, an denen Hobbyanbieter ihre Waren auf dem 5. Kreativmarkt des Zentrums am vergangenen Sonnabend präsentieren.

Adventsgestecke basteln

Emsiges Treiben herrscht auch in den Räumen des Gebäudes, es kann beispielsweise getöpfert oder ein Adventsgesteck hergestellt werden. Andere verweilen in der Nähwerkstatt, wo eine Stabpuppe mit wenigen Handgriffen gebastelt werden kann. Große wie kleine Gäste begeistert das.

Auch die Aufführungen der Puppentheaterstücke mit Jacqueline Ziegler-Jentzsch oder die Vorlesegeschichten laden zum Besuch ein. „Es war einfach gigantisch, ein krachend volles Theater“, freute sich die Akteurin danach. Besucher sind nicht nur gekommen, um einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen. Ausschau nach Weihnachtsgeschenken wird gehalten oder selbst etwas bei den Mit-mach-Angeboten gefertigt. Das nutzen im Hof Zoe und Charlie aus dem Oschatzer Fliegerhorst, die mit ihrem Opa zum E-Werk gekommen sind.

Kerzen aus Bienenwachs

Am Stand ihrer Imkerei hilft Elisabeth Böhme den Kindern beim Gießen zierlicher Kerzen aus Bienenwachs. 70 Grad heiß muss es sein. Vier Motive stehen zur Wahl. Zirka zehn Minuten dauert es, bis die Kerzen fertig sind.

Anja Kohlbach vom Team des E-Werkes huscht schnell über den Hof, um eine Schüssel mit Nachschub zu einem der Verkaufsstände zu bringen, an denen für das leibliche Wohl der Gäste des Kreativmarktes gesorgt wird. Danach erzählt sie, dass 20 verschiedene Anbieter dabei sind. „Hinzu kommen noch die Angebote unseres Hauses.“

Teelichthalter begehrt

Am Ende des Marktes freut sie sich mit den anderen Helfern über rund 500 Gäste. Nicht weit entfernt hat das E-Werk einen eigenen Spendenstand aufgebaut. Kleine Kunstwerke aus der hauseigenen Keramikwerkstatt, aus dem Nähatelier oder während der Schmiedekurse entstanden, können gegen eine Spende zur Unterstützung des Zentrums erworben werden. „Die Renner sind unsere E-Werk-Teelichthalter“, erklärt Richard Keitel, der mit Eleonore Züchner den Stand betreut. Die beiden Schüler, Mitglieder des Jugendtheaterklubs, zeigen zwei der Kreationen. „Die sind aber alle schon weg!“ Als es dunkel wird, zaubern viele Lichter und im Hof Feuerschalen ein anheimelndes Flair. „Das war ein echt schöner, mit viel Liebe gemachter Markt, der Oschatz gut zu Gesicht steht. Ich komme das nächste Mal gern wieder“, meinte eine Besucherin.

Von Bärbel Schumann