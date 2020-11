57 Personen an Mügelner Grundschule mit Corona infiziert

Mügeln

Die Corona-Tests an 130 Kindern und Erwachsenen an der Grundschule „Tintenklecks“ in Altmügeln sind ausgewertet: Dabei wurden 57 weitere Personen positiv auf das Virus getestet. Das nordsächsische Gesundheitsamt hat die zunächst bis zum Freitag verhängte Quarantäne bis zum 30. November verlängert.

„Jeden Einzelfall genau prüfen“

Zunächst waren drei Lehrer und drei Schüler positiv, weshalb zum Wochenbeginn Tests an allen Beschäftigten und Schülern angeordnet waren. „Das Testergebnis bestärkt uns darin, auch weiterhin jeden Einzelfall genau zu prüfen, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagt die amtierende Gesundheitsamtsleiterin des Landkreises Nordsachsen Dr. Steffi Melz.

Auf Situation in Region reagiert

Die vermehrte Anzahl von Kindern mit Erkältungssymptomen und das hohe Infektionsgeschehen im Sozialraum Oschatz habe die Behörde dazu veranlasst, im Fall der Grundschule Mügeln nicht nur die übliche Quarantäne zu verhängen und symptomatische Kontaktpersonen zu testen, sondern vorsorglich die gesamte Einrichtung.

Weiteres Tests für Kontaktpersonen

Und die Untersuchungen sollen weitergehen, teilt die Ärztin mit. „Aus demselben Grund werden wir jetzt auch noch alle unmittelbaren Kontaktpersonen der neuen Fälle testen, egal ob sie symptomatisch oder asymptomatisch sind“, kündigt sie an. Nur so könne man nachverfolgen, ob und wie sich das Virus weiter verbreitet hat, um es eingrenzen und Infektionsketten unterbrechen zu können.

Quarantäne in Wermsdorf

Im Zusammenhang mit der Grundschule „Tintenklecks“ in Altmügeln steht auch eine bereits am 10. November angeordnete Quarantäne für eine Klasse an der Grundschule Wermsdorf. Grund: Eine der positiv getesteten Lehrerinnen hatte an beiden Einrichtungen unterrichtet.

Von Jana Brechlin