Strehla

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße ist ein Mann (59) gestorben. Der Mann war mit einem VW Touran in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der VW stieß gegen eine Hausmauer. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Hagen Rösner