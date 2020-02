„5G ist für Region Oschatz eine Riesenchance“

Oschatz

Der Wahlkreis Torgau-Oschatz ist im 2019 gewählten Landtag mit drei Abgeordneten vertreten: Christiane Schenderlein ( CDU), Volkmar Winkler ( SPD) und Gudrun Petzold ( AfD). In loser Folge befragen wir die Abgeordneten, was sie erreicht haben und noch vorhaben: Heute im Interview: Christiane Schenderlein.

Beim Ministerkandidaten-Roulette im Dezember wurden Sie als Nachfolgerin der Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange gehandelt, sind es aber nicht geworden. Ärgert Sie das?

Das war eine Spekulation der Medien, die Frage stand nie im Raum. Ich bin total glücklich über meine Tätigkeit im Sächsischen Landtag. Das war für mich immer ein Wunschberuf und ich habe die Gelegenheit, mich für Nordsachsen im Landtag einzusetzen.

In der CDU-Landtagsfraktion arbeiten Sie unter anderem im Arbeitskreis Schule und Bildung. Wie ist es um die Schulbildung in Nordsachsen bestellt, warum fallen trotz der nun möglichen Verbeamtung von Lehrern immer noch viele Stunden aus?

Sachsenweit sind die Stellen, die ausgeschrieben waren, besetzt worden. Wir haben etwa 20 bis 25 Prozent Quereinsteiger, womit wir im Vergleich der ostdeutschen Bundesländer sehr gut dastehen. Diese Menschen bringen ein unheimliches Engagement und frische Perspektiven in den Lehrerberuf, aber können ausgebildete Lehrer nur schwer ersetzen. Nach wie vor ist die Lehrerversorgung ein großes Problem. Deshalb müssen wir es schaffen, dass die Lehrer hierher kommen. Wir wollen, dass jemand, der in Leipzig studiert, sich dafür entscheidet, nach Oschatz oder Torgau zu gehen.

Wie soll das funktionieren?

Wenn die jungen Lehrer im Referendariat einmal hier sind und sehen, dass die S-Bahn fährt, die Schulen gut ausgestattet sind und das Zusammenwirken mit den Eltern funktioniert, dann entsteht ein Aha-Moment: Es ist eigentlich doch schön, hier zu arbeiten. Zusätzlich gibt es auch einen finanziellen Anreiz.

Ein Kernthema der CDU ist die innere Sicherheit. Wie ist es um die Sicherheit der Bürger in der Region bestellt, gibt es genügend Polizisten?

Ich habe den Eindruck, dass es hier in Oschatz gut läuft, die Kriminalität sich in Grenzen hält. Das lässt sich allgemein auch für den gesamten Landkreis Nordsachsen feststellen. Lediglich in Teilen Torgaus gibt es eine erhöhte Kriminalität. Hier gilt es anzusetzen und beispielsweise entsprechende Präventionsmaßnahmen durchzuführen.

Am 1. Februar entzündeten Landwirte aus der Region auf dem Liebschützberg ein Mahnfeuer. Die Bauern wenden sich vor allem gegen die neue Düngemittel-Verordnung. Sind die Bauernproteste aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?

Ich nehme diese Proteste sehr ernst. Wenn die Landwirte nicht arbeiten können, weil die gesetzlichen Vorgaben zu streng sind, dann sind die Regale leer. Denn die Milch kommt nicht aus dem Tetrapak, sondern von der Kuh. Am 26. Februar lade ich die Bauern nach Beckwitz ein, weil mir ihre Ansichten wichtig sind und ich mit ihnen in den Austausch treten möchte.

Das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf lag Ihrem Vorgänger Frank Kupfer besonders am Herzen. Was tun Sie für eine Nutzung des Barockschlosses?

Wir wollen jetzt eine Machbarkeitsstudie für das Archiv der staatlichen Kunstsammlungen erstellen, die in diesem Jahr abgeschlossen wird, so dass dann die konkrete Planung beginnt. Wichtig ist die Finanzierung. Die muss in den nächsten Doppelhaushalt einfließen, der Ende des Jahres beschlossen wird.

Stichwort 5G: Die AfD-Landtagskandidatin Gudrun Petzold hat Sie wörtlich zum „gemeinsamen Handeln im Auf- und Ausbau dieser zukunftsträchtigen, aber auch massiv gesundheitsgefährdenden Technik“ aufgefordert. Handeln Sie gemeinsam?

Wir haben da unterschiedliche Ansichten. Wenn wir uns zusammen an einen Tisch setzen würden, würde sich daran nichts ändern. Ich bin mir bewusst, 5G ist für die Region eine Riesenchance. Aber die Sorgen der Bürger müssen wir auch ernst nehmen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Auswirkungen auf den menschlichen Körper sehr gering sind und kein Gesundheitsrisiko besteht.

Als frisch gewählte Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Nordsachsen haben Sie einen Mitgliederzuwachs von zehn Prozent und eine Verjüngung angekündigt. Wie weit ist dieses Vorhaben gediehen?

Für dieses Vorhaben ist ein Zeitraum von zwei Jahren abgesteckt. Das ist eine große Herausforderung für uns als kleinsten CDU-Flächenverband in Sachsen mit 470 Mitgliedern. Gleichzeitig sind wir aber immer noch die größte Partei in Nordsachsen mit flächendeckenden Strukturen. Wir führen im März eine Klausurtagung in der Dahlener Heide mit kompetenten Referenten durch, bei der wir verschiedene Ideen für die Mitgliederwerbung diskutieren werden. Ich erwarte davon für uns einen Anschub.

Von Frank Hörügel