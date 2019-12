Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Der Hauptausschuss votierte jüngst für eine Abweichung vom Bebauungsplan bei einem Neubau im Gewerbegebiet D im Westen der Stadt. Der Investor am Striesaer Weg beabsichtigt ein Gebäude zu errichten. Für die Gestaltung von Immobilien sind laut den Festlegungen auch bei Flachdächern, wie hier eines vorgesehen ist, Vorblenden mit Ziegeleindeckungen zu wählen. Davon möchte der Bauherr allerdings abweichen. Grund dafür ist, dass die vorgeschriebene Vorblendung aufgrund der Größe des Gebäudes verunstaltend wirken könnte. Die Verwaltung stimmt einer entsprechenden Abweichung zu und begründete dies damit, dass in den zurückliegenden Jahren bereits mehrere Befreiungen ähnlicher oder gleicher Art genehmigt worden sind. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Dies träfe hier zu. Die stimmberechtigten Ausschussmitglieder trugen dies mit, Holger Schmidt ( CDU) war jedoch befangen und somit von der Abstimmung ausgeschlossen.

Oschatz:Die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) bietet während des Weihnachtsmarktes am Sonntag Fahrten der Stadtbuslinie Aan. Von 13.17 Uhr bis 17.17 Uhr bestehen ab der Haltestelle „Straße der Einheit“ stündlich zur Minute 17 Fahrmöglichkeiten in die Innenstadt. Die Rückfahrten zur Straße der Einheit erfolgen vom Altmarkt aus von 13.54 Uhr stündlich bis 17.54 Uhr. An der Haltestelle „Merkwitz, Teich“ fahren die Busse stündlich von 13.37 Uhr bis 17.37 Uhr über Zschöllau und Oschatz-West zum Altmarkt. Dort beginnen die Rückfahrten jede Stunde zur Minute 26 von 13.26 Uhr bis 17.26 Uhr. Aus dem Umland ist der Oschatzer Weihnachtsmarkt am Sonntag mit den Plus-Bus-Linie 781 von Dahlen aus und mit der Plus-Bus-Linie 801 von Wermsdorf über Oschatz-Fliegerhorst zu erreichen. Die kompletten Fahrpläne sind unterwww.ov-heideland.de zu finden.

Grünen-Gemeinderätin Barbara Scheller. Quelle: Axel Kaminski

Wermsdorf: In der Ratssitzung am Donnerstag stieß Barbara Scheller (B’90/ Die Grünen) eine Diskussion über die Kapazitäten der Kindertagesstätten in der Gemeinde an. Sie forderte, die Kapazität der Einrichtung in Wermsdorf zu erhöhen, weil es derzeit nicht möglich sei, dort einen Platz zu bekommen. Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) wies dieses Ansinnen zurück. Im Gemeindegebiet gäbe es aktuell genug freie Plätze, wenn auch nicht immer in der „Wunsch-Kita“. Auch den Einwurf, dass diese Kitas schwer zu erreichen seien, wenn man kein Auto habe, ließ der Bürgermeister nicht gelten. Mit der Aufwertung der Buslinie zwischen Wermsdorf und Dahlen sei insbesondere die Kita in Luppa gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Matthias Müller betonte, dass sich der Rat vor einigen Jahren zu einer kleinteiligen Kita-Landschaft bekannt habe. Das bringe mit sich, das manche Einrichtung zeitweise niemanden aufnehmen könne und andernorts die Kapazitäten nicht ausgeschöpft seien. An einer Stelle neue Plätze zu schaffen, bedeute aber auch, in der Konsequenz über die Schließung einer oder mehrerer kleinerer Einrichtungen nachzudenken. In Wermsdorf gibt es sechs Kindertagesstätten, davon eine in freier Trägerschaft.

