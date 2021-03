60 Impfdosen übrig: Impfzentrum Belgern versorgt damit Collm-Klinik Oschatz

Oschatz/Belgern

Nach OAZ-Informationen wurde die Oschatzer Collm-Klinik am Dienstag vom Impfzentrum Belgern angerufen, weil 60 Impfdosen von Biontech übrig gewesen waren – und in Belgern nicht verimpft werden konnten. Ist das so?

Ja, diesen Anruf in die Collm-Klinik gab es. Die Impfdosen waren

Anne Lissner, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Torgau-Oschatz. Quelle: DRK

beispielsweise wegen Nichterscheinen der Impflinge zum Impftermin, Impfuntauglichkeitserklärungen am Impftag oder Wechsel der Impfstoffe aus medizinischer Notwendigkeit übrig und mussten bis Mittwoch 6.30 Uhr aufgebraucht werden. Der dringende Handlungsbedarf ergibt sich aus der Haltbarkeit des Biontech-Impfstoffes nach dem Auftauen, die maximal 120 Stunden beträgt.

Warum gerade die Collm-Klinik?

Die Leitung des Impfzentrums hat alles dafür gegeben, dass der Impfstoff genau da ankommt, wo er am meisten gebraucht wird – nämlich in der Priorität 1. Die Collm-Klinik nahm bereits in der Vergangenheit Kontakt mit dem Impfzentrum auf, um zum Beispiel neu eingestellte Mitarbeiter mit abendlichen Restdosen zu immunisieren. Die Klinik konnte somit ihre Mitarbeiter, die zu Beginn der Pandemie bei der Clusterbelieferung der Krankenhäuser mit Impfstoff nicht berücksichtigt werden konnten, schützen. Einigen fehlte auch die Zweitimpfung, die nach spätestens 42 Tagen erfolgen muss.

Werden die Dosen, die nicht verimpft werden können, weggeworfen?

Wir können mit Stolz sagen, dass es bisher nie notwendig war, Impfstoff zu verwerfen und wir werden weiter dafür kämpfen, dass in dieser Sache die ,magische Null’ erhalten bleibt.

Von Frank Hörügel