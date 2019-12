Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht mit Sachbeschädigung am Mittwoch, dem 4. Dezember, gegen 9.10 Uhr auf dem Marktkauf-Parkplatz in Höhe des Getränkehandels (Eingang). Ein roter Toyota, der hier geparkt war, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug machen? Telefonische Hinweise unter 03435/6500.

Oschatz:Nach nur drei Monaten über 1000 Mitglieder: Die Facebook-Gruppe „Unsere Heimat Oschatz“ hat sich schnell etabliert. Als Dankeschön für den regen Zuspruch geben die Initiatoren jetzt etwas zurück. Im Advent öffnet sich noch bis Heiligabend jeden Tag ein virtuelles Kalendertürchen. Dahinter verbirgt sich jeweils ein kleiner Gewinn eines regionalen Sponsors oder Partners sowie ein Adventskalender der Werbegemeinschaft. Ursprünglich sollten es nur Gewinne an den vier Adventssonntagen sein, doch der Zuspruch ließ die Aktion schnell wachsen, heißt es von den regionalen Administratoren der Gruppe. „Unsere Heimat Oschatz“ wird von einem Dutzend Männer und Frauen koordiniert, darunter Stadträte.

Lampertswalde: Der Lampertswalder Kulturverein „Schätze und Plätze“ konnte am Mittwoch eine Spende von Envia M entgegennehmen. Konstanze Lange (r.), Kommunalberaterin des Energieversorgers, betonte, wie wichtig das Engagement der Vereine im ländlichen Raum sei, damit dieser lebenswert bleibe. Sie zeigte sich von dem hinter einer Mauer gelegenen Park-Schatz überrascht und begeistert. Im Beisein von Bürgermeisterin Christiane Gürth nahmen Kassiererin Monika Turowski und der stellvertretende Vereinsvorsitzende Chris Bahnemann (v.l.) symbolisch die 1000 Euro entgegen.

Der Lampertswalder Kulturverein „Schätze und Plätze“ ist um 1000 Euro reicher. Konstanze Lange (r.) von der Envia M. überreichte in der zweiten Adventswoche die Spende. Quelle: Axel Kaminski

Jürgen Hartmann-Bastl stellte Konstanze Lange mit einem Videoclip die Theaterprojekte im Park vor. Der Verein plant, für den sicheren Heimweg seiner Gäste vom Spendengeld eine Beleuchtung für den Weg zum Parkplatz zu installieren. Darüber hinaus kam man darüber ins Gespräch, wie man für die Theatervorstellungen und andere Kulturprojekte die Stromversorgung im Park sichern könnte. Neben dem Kulturverein erhielt in dieser Woche auch der Heimatverein Wellerswalde eine Spende des Energieversorgers. Damit kann die Tradition des Christbaumschmückens im Amselpark trotz Gema-Gebühren fortgeführt werden.

Von OAZ