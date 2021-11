700 Jahre Merkwitz: Dorfjubiläum nimmt Kurs auf einen Rekord

Merkwitz

Das Festkomitee „700 Jahre Merkwitz“ befindet sich auf einem ganz besonderen Rekordkurs. Nach dem Ende der Corona-Pandemie könnten die Initiatoren einen Eintrag in das weltbekannte Guinnessbuch neben anderen außergewöhnlichen Spitzenleistungen beantragen.Denn wer sonst kann schon von sich behaupten, die auf ein Jahr angelegten Feierlichkeiten zu einem Ortsjubiläum auf ein zweites und wahrscheinlich auch auf ein drittes Jahr ausgeweitet zuhaben? Was ursprünglich nur für das Jahr 2020 geplant war, dauert bis heute – und wird 2022 voraussichtlich weiter gehen.

Aber der Reihe nach. Am 27.November, dem Sonnabend vor dem ersten Advent, soll wieder ein „Tag der offenen Tür“ im Backhaus Taube im Oschatzer Ortsteil Merkwitz stattfinden, teilten die Organisatoren des Jubiläums jetzt mit. „Hier fiel 2019 im Dezember der Startschuss für die Jubiläumsfeier mit der Kür des Merkwitzer Holzfäller-Brotes zum 700-Jahre-Brot – da war von Corona noch keine Rede“, erinnert Anja Helbig vom Organisationsteam.

Kreativ trotz Beschränkungen

Einen solchen Nachmittag wollen die Akteure auch dieses Jahr wieder mit vereinten Kräften begehen – sofern die Corona-Auflagen es zulassen. Robert Richter vom Sportverein Merkwitz ist optimistisch, dass das funktionieren kann. „Wir haben vor zwei Jahren bei diesem letzten größeren Event vor der Pandemie den Außenbereich bespielt und wollen das in diesem Jahr auch wieder tun – selbst wenn es den ein oder anderen Abstrich im Vergleich zu bisherigen Festen geben muss. Hoffentlich spielt das Wetter mit.“ Der Verein freut sich nach der Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs über 35 neue junge Kicker. „Die Kinder sind richtig heiß darauf – und wir natürlich auch“, sagt er.

Ein Tag der offenen Backstube soll in Merkwitz dieses Jahr – wie schon 2019 – den Advent einläuten. Quelle: Christian Kunze

Zusammen mit der Dorfgemeinschaft und etlichen kreativen Ideen konnte trotz Corona zuletzt Einiges umgesetzt werden in Merkwitz. Die Erweiterung des Spielplatzes am Sportplatz, das lokale Kochbuch mit Rezepten der Einwohner, eine neue Internetseite – und, noch auf der Agenda, aber nicht final umgesetzt, die Beschilderung historisch bedeutender Gebäude, Orte und Plätze innerhalb des Dorfes gehören dazu. Eine historische Ortsansicht, ergänzt um Sportvereins-, Unternehmens- und Jubiläumslogo, hat der Radebeuler Maler und Illustrator Christoph Hampel, passend zu diesem Anlass, jetzt als großes Wandbild an der Fassade der Merkwitzer Bäckerei verewigt.

Ebenfalls mit im Boot sind bei den andauernden Aktionen der 700-Jahr-Feier die Kirchgemeinde und der Rassegeflügelzuchtverein im Ort. Ein Lampionumzug vom Backhaus zur Reithalle Zschernig ist am 27. November geplant. „In der Halle wollen wir dann in gewohnter Weise unsere gefiederten Tiere ausstellen und hoffen auf viele neugierige Besucher. Außerdem wird vor der Halle der Weihnachtsbaum aufgestellt und lockt erneut eine Tombola mit vielen Preisen“, so Ronald Schneider in Vertretung für die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins.

Initiative für Dorfkirche

Seitens der Kirchgemeinde ist man froh, dass in Merkwitz Gemeinschaft gelebt wird und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, meint Pfarrer Christof Jochem. Davon soll auch die Merkwitzer Dorfkirche profitieren. Bei der Sanierung des Daches wurde überraschend Hausschwamm in großem Umfang festgestellt. Dessen Beseitigung trieb die Kosten für die Instandsetzung zuletzt in die Höhe. Das Vorhaben wird gefördert. Der Eigenanteil der Kirchgemeinde soll mit Spenden gesichert werden.

Das Kochbuch zum Jubiläum wurde im Sommer vorgestellt. Quelle: Anja Helbig

Den Anfang macht der Bäckermeister Nils Taube. Der Merkwitzer ist kürzlich als Unternehmer des Jahres von der Stadt Oschatz ausgezeichnet worden. Die Prämie in Höhe von 1500 Euro stiftet er zu je einem Drittel dem Geflügelverein, dem Sportverein und zugunsten der notwendigen Kirchensanierung. Aufgestockt wird das Budget mit einer Spendenaktion im kommenden Jahr, bei der Einwohner und Unterstützer sich beteiligen können. Worum es sich genau handelt, verrieten Anja Helbig und Christoph Jochem noch nicht. Fest steht nur, dass damit das rekordverdächtige Jubiläum 700 Jahre Merkwitz um weitere Monate verlängert werden kann.

Adventsauftakt in Merkwitz am Sonnabend, dem 27. November: Geplant ist von 15 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Backstube im Backhaus Taube, ab 17 Uhr ein Lampionumzug zur Geflügelausstellung sowie um 18 Uhr das Entzünden der Lichter am Weihnachtsbaum neben der Gestütshalle, wo die Tiere ausgestellt sind. Es gelten die aktuellen Corona-Schutz-Bestimmungen.

Von Christian Kunze