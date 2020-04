700 Jahre Merkwitz: Fotografin sucht Rezepte für Jubiläums-Kochbuch

Merkwitz

Anlässlich des Jubiläums „700 Jahre Merkwitz“ soll ein ganz spezielles Kochbuch für den Ort entstehen. Viele Köche verderben den Brei, sagt ein Sprichwort. „Ein gutes Kochbuch aber verfügt über zahlreiche, originelle Rezepte“, sagt Antje Scherf. „Ich suche nach den Lieblingsrezepten der Merkwitzer. Daraus soll ein einzigartiges Kochbuch entstehen und unseren Kindern und Kindeskindern zum Nachkochen dienen.“

Die Idee für das Kochbuch stellte Antje Scherf im Rahmen einer Beratung des 700-Jahre-Gremiums vor. Die Organisatoren waren sofort davon überzeugt. Damit die Umsetzung gelingt, ist die gebürtige Merkwitzerin gemeinsam mit ihren Kindern durch den Ort gelaufen und hat an 162 Haushalte kleine Flyer verteilt. Ihre Bitte an alle Merkwitzer: „Schreibt mir zwei Rezepte erst einmal vor und dann in Schönschrift auf die beigelegten Vordrucke. Denn das Kochbuch lebt von der Vielfalt seiner Rezepturen und den unterschiedlichen Handschriften.“

Anzeige

Rund 80 Rezepte geplant

Neben die Rezepte möchte Antje Scherf, die als Fotografin tätig ist, ihre eigenen Bilder stellen. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie die Merkwitzer zu Hause ihre Lieblingsgerichte zubereiten. Darüber hinaus sucht Antje Scherf zur weiteren Ausgestaltung des Buches historische Fotografien des Ortes: „Wer solche Motive besitzt, kann sie mir gern zum Einscannen zukommen lassen.“ Antje Scherf rechnet mit rund 80 Rezepten, die im Buch zusammenkommen.

Weitere LVZ+ Artikel

Kochen macht Spaß – und Rezepte teilen noch mehr! Quelle: Sven Bartsch

Der Arbeitstitel „Was und wie kocht Merks“ müsse nicht wörtlich genommen werden – auch Back- und andere Rezepte sind ausdrücklich gewünscht. Ob ein regional einzigartiges Rezept dabei sein wird, bleibt abzuwarten: „Ich erhoffe mir schon etwas Regionaltypisches“, sagt Antje Scherf und freut sich auf die Antworten. Sie selbst habe erst in der jüngeren Vergangenheit das Kochen für sich entdeckt. „Bisher bin ich gut versorgt worden“, sagt die 44-Jährige, die im Buch auch selbst die Anleitung zur Zubereitung von „ Antjes Soße“ – einer speziellen Tomatensoße – veröffentlichen wird.

Jubiläumsveranstaltungen ungewiss

Wie es mit den geplanten Feierlichkeiten und der Ausgestaltung des 700-jährigen Jubiläums nach Absagen erster Veranstaltungen in Merkwitz weiter geht, ist noch nicht absehbar. „Sobald die Corona-Regeln gelockert werden, trifft sich das Gremium und berät das weitere Vorgehen. Das Buch aber soll es auf jeden Fall geben“, so Mitinitiatorin Anja Helbig.

Für Fragen oder Anregungen zum Kochbuch ist Antje Scherf unter der Telefonnummer 01776010323 erreichbar.

Von Christian Kunze