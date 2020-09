Bieterkampf in Leipzig und am Bildschirm: Die Kaufhalle Am langen Rain, einst Sitz von Konsum, später Edeka, wechselt den Besitzer. Bei einer Versteigerung in Leipzig erzielte sie einen Preis weit über dem Mindestgebot. Gleich mehrere Bieter interessierten sich für die Immobilie. Hat der Leerstand hier nun ein Ende?