Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Der letzte in diesem Jahr: Der Oschatzer Dialog im E-Werk findet am Donnerstag, dem 12. Dezember, statt. Ab 19 Uhr wird in der Alten Schaltwarte der Film „Das Leben der Anderen“ gezeigt. Das Drama befasst sich mit dem Verhältnis zwischen regimekritischen Künstlern und linientreuen Angehörigen des Systems in den letzten Jahren der DDR. Im Anschluss an den Film findet eine offene Diskussion zur Problematik statt, an der sich alle Gäste beteiligen können. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Moderiert wird die Veranstaltung von Ricardo Glaser.

Michael Hirte in der Stadthalle: Passend zur vorweihnachtlichen Besinnlichkeit läuft das „Weihnachtskonzert der großen Emotionen“ ebenfalls am Donnerstag, den 12. Dezember, in Oschatz. Unter diesem Motto steht die Show, zu der Michael Hirte und Gäste in die Stadthalle einladen. Mit seiner Mundharmonika und Liedern voller Gefühl begeistert der Musiker sein Publikum. Der Abend der Besinnlichkeit beginnt um 16 Uhr in der Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt. Karten gibt es in der der OAZ-Geschäftsstelle, Seminarstraße 2 sowie in der Oschatz-Information Neumarkt 2, Telefon 03435 970242.