9. Klassen der Collm-Region können sich noch am Wettbewerb beteiligen

Collm-Region

Noch drei Tage bis zum Countdown – Kristian Kirpal, Wermsdorfer Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig lädt alle Schüler der 9. Klassen der Collm-Region zur Teilnahme am Wettbewerb „Beste 9. Klasse“ ein.

„Im vergangenen Jahr beteiligten sich trotz massiver Einschränkungen durch die Coronakrise insgesamt 23 Klassen aus 23 Schulen, darunter Neuntklässler aus 17 Oberschulen und sechs Gymnasien. Aufgrund dieser guten Resonanz hält die IHK zu Leipzig weiter an diesem Wettbewerb fest“, so Kirpal.

Für die Bewerbung an dem Wettbewerb geht neben dem Notendurchschnitt der 9. Klasse auch eine gemeinsame soziale Teamleistung der Klasse in die Bewertung ein. Die Gewinnerklasse aus dem vergangenen Jahr hatte als Teamleistung einen Nudelchallenge präsentiert. Teilnahme an dem Wettbewerb kann sich sehr positiv auf die Klassenkasse auswirken. Immerhin erhält der 1. Platz 1200 Euro, der 2. Platz 900 Euro, der 3. Platz 600 Euro in Form von Gutscheinen. Auch die Plätze 4 bis 8 werden mit Preisen honoriert. Bewertet wird getrennt nach Oberschulen und Gymnasien.

Anmeldungen sind mit den vorgedruckten Anmeldeformular möglich. Es ist unter www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/aus-und-weiterbildung/schuelerwettbewerb-beste-neunte/ zu finden. Die Anmeldung ist bis zum 20. Februar möglich. Die Notenübersichten können nachgereicht werden, wobei die Frist hier aufgrund der aktuellen Situation noch offen ist. Die Einreichung der Teamleistung der Klasse ist bis zum 30. April 2021 noch möglich.

Im vergangenen Jahr gab es eine Klasse aus Nordsachsen, nämlich aus Mockrehna, die einen Preis erringen konnte.

Von Hagen Rösner