99-jährige Gertrud ist Namenspatin für Oschatzer Rikscha

Oschatz

Zum 99. Geburtstag seiner Nachbarin Gertrud Schellenberger in der Oschatzer Schillerstraße hat sich Stefan Bräuer eine besondere Überraschung einfallen lassen. „Ich taufe meine Rikscha auf den Namen Gertrud, weil ich meine Nachbarin dafür bewundere, dass sie mit 99 noch so fit und hilfsbereit ist“, sagt der Event-Moderator. Am Mittwochnachmittag durfte die echte Gertrud auf der Gertrud mit drei Rädern eine kleine Probefahrt absolvieren – mit dem Weihnachtsmann als Beifahrer. „Das war schön“, sagte die betagte Dame anschließend. Bräuer bietet mit seiner Rikscha unter anderem auch Hochzeitsfahrten an.

Anzeige

Die nächste Aktion plant der Oschatzer zum Nikolaustag am 6. Dezember. Von 15 bis 18 Uhr will er von seinem Grundstück in der Oschatzer Schillerstraße 6 Nikolausrucksäcke an die Kinder verteilen – und dabei Adventsmusik erklingen lassen. Die Rucksäcke sind mit kleinen Überraschungen gefüllt. Unterstützt wird die Aktion von der Tafel Muldental.

Von Frank Hörügel