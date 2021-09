A 14 bei Grimma: Wann das rätselhafte Tempolimit aufgehoben wird

Grimma

Aller Ärger hilft nicht. Gefühlt schon ein Jahr lang müssen Kraftfahrer auf der Autobahn 14 zwischen den Abfahrten Klinga und Grimma den Fuß vom Gaspedal nehmen. Sind sie in Richtung Dresden unterwegs, beginnt eine Geschwindigkeitsbegrenzung kurz vor der Brücke, über die eine Straße von Beiersdorf vorbei am Steinbruch Altes Tausend nach Seelingstädt führt. Und das ohne erkennbaren Grund.

Erst Tempo 120, dann nur noch eine 100, schließlich ein Limit von 80 Kilometern pro Stunde. Weit und breit ist kein Fahrbahnschaden zu sehen, der diese Schilder rechtfertigen würde. Und so sind viele, die sich auskennen, längst schon wieder schneller unterwegs, zumal nicht bekannt ist, dass in diesem Abschnitt schon jemals geblitzt worden wäre. Auswärtige hingegen bremsen lieber deutlich ab. Weil sich beide Verhaltensweisen nur bedingt miteinander vertragen, kommt es hin und wieder zu brenzligen Auffahrsituation. Die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes sieht eine „mögliche Gefahrenstelle“, die die Einrichtung des „Geschwindigkeitstrichters“ erforderlich gemacht habe. „An dieser Stelle gab es vor einer Weile einen Unfall, der die Betonschutzwand in Mitleidenschaft gezogen hat“, teilte Pressesprecher Tino Möhring auf Anfrage mit. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, sei präventiv die Geschwindigkeit sukzessive reduziert worden.

„Die Reparatur beziehungsweise Neuanfertigung ist aktuell in der Ausführungsplanung“, erklärte Möhring weiter. „Die Bauarbeiten sollen im Herbst durchgeführt werden, so dass dann auch die geschwindigkeitsregulierenden Verkehrszeichen zurückgebaut werden. Einen genauen Termin stimmen wir hierzu gerade ab und werden diesen zeitnah kommunizieren.“ Das heißt, die Schilder stehen vorerst weiter und wurden keinesfalls vor Ort vergessen, wie einige bereits vermuteten.

Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e. V. (ADAC) sind derzeit etwa 30 Prozent des Deutschen Autobahnnetzes dauerhaft – oder zumindest zeitweise – geschwindigkeitsbeschränkt. Hinzu kommen zudem noch Baustellenbereiche.

Die Debatte um generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen wird seit Jahren emotional geführt. Als Argumente für ein Limit wird häufig eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus sowie ein Beitrag zum Klimaschutz angeführt. Die letzte Mitgliederbefragung des ADAC im Jahr 2021 ergab, dass sich mittlerweile 50 Prozent der Votierenden für ein generelles Tempolimit aussprechen, während 45 Prozent es rigoros ablehnen. Fünf Prozent machten keine Angaben zu einer Präferenz.

Von Frank Pfeifer