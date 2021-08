AIRobics Charity in Oschatz

Oschatz

Aerobic, Tanz, Crossfit, Zumba, Strong gibt es am Wochenende auf dem Freigelände vom Fliegerclub Oschatz. Beim AIRobics Charity, dem sportlichen Benefiz-Event Open Air, soll es trotz kühlen Wetters heiß he gehen. Weil man etwas Gutes tun kann. „Das Geld, das hier gespendet wird, kommt zu 100 Prozent den Ehrenamtlichen vom Hospiz Lebenszeit in Leisnig zugute“, sagt Stephanie Köchel, die neben Ulrike Kühne, Andrea Kayser und Sarah Schöne die Aktion bereits 2020 ins Leben gerufen hat. „Gemeinsam mit DJ Flo entstand die Idee für eine Benefiz-Veranstaltung. Damals für die Stiftung krebskranker Kinder. Pro Tag waren um die 100 Leute bei uns. So konnten insgesamt 2200 Euro eingenommen werden.

Schon da stand fest: Wir müssen das wieder organisieren!“ Diesmal für das Hospiz. Vor einer Woche haben die Veranstalterinnen die Einrichtung in Leisnig besucht und das Gefühl bekommen, definitiv richtig entschieden zu haben. „Es herrschte dort eine wundervolle Atmosphäre. Die Ehrenamtlichen versuchen die letzten Wünsche der Sterbenden zu erfüllen. Das Gelände ist so schön gestaltet, so dass man sich hier wohlfühlen kann. Die Ehrenamtlichen werden auch am Wochenende mit einem Stand dabei sein“, so Stephanie Köchel. Los geht es am heutigen Samstag von 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag dann das sportliche „Frühschoppen“ von 10 bis 13 Uhr. Für den Regen sind Zelte vorbereitet. Zur Stärkung gibt es 13 selbstgemachte Salate, Putensteaks vom Grill und auch Getränke. „Die Teilnehmer sollen sich hier wohlfühlen!“

Die Organisatorinnen haben schon vorab in Oschatz Werbung gemacht. Dabei kamen die ersten Spenden zusammen: 650 Euro sind für den Lebenszeit bereits in der Tasche. Und nun soll auch am Wochenende noch einiges hinzu kommen.

Die Teilnahme ohne Anmeldung und ohne Testpflicht jederzeit möglich. K.E.

Von Kristin Engel