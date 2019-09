Ab Oktober Bereitschaftspraxis in der Collm-Klinik

Torgau/Oschatz

Für Patienten, die am Wochenende zum Arzt wollen, ändert sich ab 3. Oktober einiges: Die Bereitschaftsdienste in den Praxen der niedergelassenen Ärzte fallen weg, stattdessen werden Bereitschaftspraxen an Krankenhäusern eingerichtet. Anders wie zunächst geplant soll es diese Einrichtung nicht nur in Torgau, sondern auch in Oschatz geben– wenn auch mit weniger Sprechzeiten.

Entlastung für Notaufnahmen

Die Bereitschaftspraxen – oft auch als Portalpraxen bezeichnet – sollen die Dienste der niedergelassenen Ärzte und die Notaufnahmen am Wochenende, an Feiertagen und Brückentagen sowie auch Mittwoch und Freitag Nachmittag entlasten. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen setzt damit eine weitere Stufe ihrer Reform des Bereitschaftsdienstes um. „Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Die Bereitschaftspraxen sind keine temporäre Sache, sondern sollen fester Bestandteil der medizinischen Versorgung sein“, betont Katharina Bachmann-Bux, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Ziel ist, die Patienten besser zu steuern, denn bisher suchten nach Sprechstundenschluss alle, ob mit Infekt, Hexenschuss oder Knochenbrüchen, in den Notaufnahmen der Krankenhäuser Hilfe. Diese sollen in Zukunft entlastet werden.

Rat: Zuerst 116117 anrufen

Die Wermsdorfer Hausärztin und Internistin Dr. Kathrin Auerbach übernimmt ab Oktober die Leitung der Bereitschaftspraxen in Oschatz und Torgau und setzt bei der Organisation auf den empfohlenen Ablauf: „Wir raten den Patienten, zuerst die 116117 anrufen. In der Vermittlungszentrale ist im Zweifelsfall ein Arzt am Telefon, der im Gespräch mit den Anrufer entscheidet: Ist das ein Notfall? Soll der Patient in die Bereitschaftspraxis? Kommt der Fahrdienst nach Hause? Oder hat das Ganze Zeit bis zum nächsten Tag, wenn die Hausarztpraxis wieder geöffnet hat?“ Allerdings, so heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung, könnten die Ratsuchenden auch direkt die Bereitschaftspraxen ansteuern.

Zwei Räume für Bereitschaftspraxis

In Torgau und in Oschatz sind diese ab Oktober in den Krankenhäusern eingerichtet. Anders als zunächst vorgesehen, ist jetzt auch die Collm-Klinik mit im Boot. „Wir versuchen, den Bedarf zu ermitteln und die Collm-Klinik hat das Ganze engagiert unterstützt. Da hat sich die gute Zusammenarbeit zwischen den niedergelassenen Ärzten und dem Krankenhaus bewährt“, lobt Kathrin Auerbach. Jetzt seien zwei Räume für die Bereitschaftspraxis vorbereitet, in denen dann Patienten untersucht und versorgt werden können.

„Das ist eine gute Basis für eine auch in Zukunft gute Zusammenarbeit zwischen ambulantem und stationärem Dienst“, meint Sabine Trudel, Geschäftsführerin der Collm-Klinik. Die Räume im Erdgeschoss seien am Wochenende und an Feiertagen frei. Röntgen und Labor sowie die Fachabteiligungen gebe es direkt im Haus. „Das verschafft den Patienten kurze Wege“, betont sie.

Kurze Wege für Ärzte und Patienten

Das bringe viele Vorteile mit sich. „Dazu zählt auch, das die Ärzte aus der Oschatzer Region jetzt zum Bereitschaftsdienst hierher kommen und nicht erst nach Torgau fahren müssen“, so die Geschäftsführerin. Im besten Falle treffen dann Mediziner und Patienten aufeinander, die sich schon kennen.

Der Betrieb in Oschatz wird jedoch nicht in vollem Umfang starten. Die Praxis in der Collm-Klinik ist am Wochenende, an Feiertagen und Brückentagen jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Darüber hinaus ist die Bereitschaftspraxis in Torgau für unsere Patienten mit zuständig“, betont Kathrin Auerbach. Die Einrichtung am Krankenhaus in der Elbestadt ist dann nämlich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem wird es in beiden Bereichen einen Fahrdienst geben, für den Fall, dass die Patienten aufgrund ihres Krankheitsbildes zuhause aufgesucht werden müssen.

Bewährtes System

In Delitzsch und Eilenburg gibt es diese Praxen bereits seit Juli 2018. Die Einrichtungen hätten sich bewährt, so Dr. Kathrin Auerbach. Das bestätigt auch Katharina Bachmann-Bux von der Kassenärztlichen Vereinigung: „Uns haben überwiegend positive Rückmeldungen erreicht. Es gibt ein sehr kollegiales Miteinander zwischen Klinik- und niedergelassenen Ärzten“, lobt sie.

Für Oschatz und Torgau gilt ab 3. Oktober, dass es keine Bereitschaftsdienste mehr wie bisher in den Praxisräumen der niedergelassenen Ärzte gibt. „Stattdessen werden rund 130 Kollegen aus dem gesamten Gebiet abwechselnd in den Bereitschaftspraxen und mit dem Fahrdienst im Einsatz sein“, kündigt Kathrin Auerbach an. Die Änderung trifft nicht überall auf Zustimmung, räumt sie ein. „Es gibt durchaus Skepsis. Wir müssen das aber einfach probieren, um herauszufinden, wie es funktioniert“, sagt sie. Schließlich sei die Reformierung des Bereitschaftsdienstes lange vorbereitet und anderswo bereits erprobt worden. Außerdem habe das System deutliche Vorteile. „Das ambulante und stationäre Arbeiten rückt näher zusammen. Man kann auf die Möglichkeiten und Unterstützung der Kollegen am Krankenhaus zurückgreifen und hat Kontakt zum Arzt, der die Patienten weiter behandelt“, beschreibt sie. So könnten bei Bedarf auch Kollegen aus den Stationen hinzugezogen werden.

Die Bereitschaftspraxis in der Collm-Klinik befindet sich im Erdgeschoss und ist ausgeschildert.

Von Jana Brechlin