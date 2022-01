Ab in den Süden: Wo die Oschatzer Urlaub machen und worauf sie achten müssen

Oschatz/Dahlen

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das bezieht sich nicht nur auf Weihnachten, sondern auch auf die schönsten Wochen des Jahres: den Urlaub. Aber trauen sich die Urlaubswilligen und -reifen in der Collm-Region angesichts der Pandemie schon, so weit in die Zukunft zu blicken? Die Oschatzer Allgemeine hörte sich in zwei Reisebüros um.

Endlich wieder offen

„Wir sind sehr froh, dass wir seit dieser Woche unser Reisebüro am Oschatzer Neumarkt wieder öffnen dürfen“, sagt Bettina Schütze, vom TUI Reisecenter in Oschatz. Wie zu erwarten, können sie und ihre Kolleginnen im Moment nicht retten vor Kundenanfragen. „Am besten macht man einen Beratungstermin aus, dann sind auch die Wartezeiten überschaubar“, sagt sie. Noch im Dezember waren die Kundenanfragen überschaubar. „Aber jetzt kommen die Leute. Sie sind urlaubsreif und fragen, was ist überhaupt möglich, wie sind die Bedingungen, was gibt es für Rücktrittsrechte“, sagt sie.

Bettina Schütze (m) und ihr Team vom Oschatzer TUI Reisecenter am Neumarkt Quelle: Fotostudio Corinna

Obwohl im Moment noch niemand wirklich abschätzen kann wie sich die Corona-Situation bis zum Sommer entwickelt, hat Bettina Schütze eine bemerkenswerte Erfahrung gemacht: „Es kommt tatsächlich bei 90 Prozent der Kunden zur Buchung. Aber wir haben durch die Aufklärungspflicht und die intensiveren Gespräche einen höheren Aufwand.“

Und welche Reiseziele sind im Moment gefragt. „Im vergangenen Jahr waren es hauptsächlich Deutschland oder Pkw-Reisen in Richtung Italien und Kroatien, weil sich viele Leute nicht getraut haben, zu fliegen“, berichtet die Reiseexpertin. Da deutet sich jetzt ein Wandel an. „Wir sind im Moment ganz viel auf dem Indischen Ozean unterwegs, die Malediven. Und im Sommer steht auch wieder der Mittelmeerraum in der Gunst der Reisenden ganz oben“, so Schütze.

Flextarife und Reiserücktrittsversicherung

Auch die Reiserücktrittsversicherung bleibt bei den Kunden ein Thema. „Neben den Flextarifen, halte ich die Reiserücktrittskostenversicherung für notwendig. Es geht ja nicht immer nur um Corona. Auch Unfälle, Krankheit und Familientragödien können eine Rolle spielen. Wir empfehlen die Versicherung ohne Selbstbeteiligung. Damit der Kunde in diesem Fall 100 Prozent seines Reisepreises wiederbekommt“, sagt Bettina Schütze.

Seit Montag hat auch Grit Keller ihr in der Dahlener Bahnhofstraße ansässiges Reisebüro wieder geöffnet. „Tageweise, ein paar Stunden“, wie sie sagt, sei „aber per E-Mail und Rufumleitung immer erreichbar“. Sie habe seit der angeordneten Schließung Ende November aber nicht zuhause gesessen und der Dinge geharrt, die da kämen.

Nach dieser Zwangspause sei die Nachfrage derzeit noch verhalten, überhaupt kein Vergleich mit dem von anderen Jahren her gewohnten Kundenzuspruch zu diesem Zeitpunkt. Die Unsicherheit sei eben noch sehr hoch. „Wer weiß denn schon, wie die gesamte Lage hier oder an ausländischen Reisezielen im Sommer sein wird? Oder welche Einschränkungen dann gelten werden?“, benennt Grit Keller die wichtigsten Fragen.

Sie rate ihren Kunden zu den so genannten Flex-Tarifen, die erst mit der Corona-Pandemie auf den Markt gekommen seien. Sie ermöglichen kurz vor Reiseantritt noch Stornierungen und Umbuchungen. „Natürlich ist das für die Reisebüros mehr Aufwand bei nicht steigender Provision, aber wir sind ja froh, dass die Kunden wieder zu uns kommen“, betont sie.

Familien mit Kindern kümmern sich jetzt

Die Urlaubswilligen und -reifen wüssten in der Regel schon, wohin es gehen solle. Die griechischen Inseln und Mallorca seien besonders gefragt. Erkennbar sei, dass sich jetzt vor allem Familien mit Kindern um ihren Urlaub kümmern würden. Das liege daran, dass sie bei der Größe der Quartiere und beim Reisezeitraum nicht so flexibel seien, wie beispielsweise ältere Ehepaare, die ohne Kinder oder Enkel unterwegs seien. „Wer noch warten kann, wartet die Entwicklung ab“, hat Grit Keller beobachtet.

Seit vergangenem Freitag seien Busreisen wieder möglich und durchaus nachgefragt, sowohl die Tagesausflüge als auch Mehrtagesfahrten. Gerade nach dem ausgefallenen Geschäft über Weihnachten und den Jahreswechsel gäbe es hier offenbar Nachholbedarf.

Generell merke sie, dass die persönliche Beratung derzeit wieder mehr geschätzt werde, man sich nicht mehr so auf Buchungen im Internet verlasse. „Die Kunden wissen, dass sie hier vor Ort jemanden haben, bei dem sie auf kurzem Wege ihre Fragen beantwortet bekommen“, hat Grit Keller festgestellt. Sie beobachte zudem, dass die Reisewilligen mögliche Auflagen, zum Beispiel durch die Hygienekonzepte in den Hotels, inzwischen überwiegend gelassen sähen und in Kauf nehmen würden.

