Abendmarkt in Oschatz mit Risiko verbunden

Oschatz

Dienstagvormittag auf dem Oschatzer Wochenmarkt: Der Platz ist bei angenehmer Temperatur gut mit Verkaufsständen und Besuchern gefüllt, bei einzelnen Händler bilden sich Warteschlangen. Alles scheint in bester Ordnung – oder nicht? Genau das ist es, was die Stadtverwaltung jetzt herausfinden muss. Haben die Händler ein Interesse daran, dass sich in Oschatz ein Abendmarkt etabliert und würden sie dann auch selbst präsent sein? Und gibt es bei potenziellen Kunden eines Abendmarktes wie Berufstätigen oder Pendlern überhaupt den Wunsch zum Einkaufen von frischen, regionalen Produkten in den Abendstunden?

Versuchsballon muss gestartet werden

Während es noch relativ einfach sein dürfte, die Händler-Interessen mit einer Befragung vor Ort zu erkunden, wird es mit den potenziellen Kunden schon schwieriger. Denn diese Gruppe lässt sich nicht ohne weiteres eingrenzen und zielgerichtet befragen. Deshalb bleibt für Oschatz ein gewisses Risiko, wenn auch hier ein neuer Weg beschritten werden soll. Denn es gibt keine Garantie, dass ein Abendmarkt im Schatten des Oschatzer Rathauses ähnlich gut wie etwa in Delitzsch angenommen wird. Um das herauszufinden, gibt es nur einen Weg: Der Abendmarkt Oschatz muss als Versuchsballon gestartet werden – auch auf die Gefahr hin, dass der Ballon platzt.

Von Frank Hörügel