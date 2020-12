Abgebrannt, aufgebaut, verkauft – Oschatzer Königreichssaal mit neuem Besitzer

Oschatz

Das Coronavirus hat 2020 Schlagzeilen gemacht. Dachten wir noch im Mai, dass bald alles wieder in geordneten Bahnen laufen wird, mussten wir bald feststellen, dass uns als Zeitungsmacher Corona im Lokalteil ganzjährig beansprucht. Und so manche gute lokale Geschichte ging im Schatten von Corona unter. So auch ein lokales Ereignis, welches mein Kollege Frank Hörügel im Juli veröffentlichte und die ich wirklich skurril empfinde.

Abgebrannt, aufgebaut, verkauft

Die Nachricht ist schnell erzählt, ein Unternehmen kauft den ehemaligen Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Oschatz. Die eigentliche Geschichte steht allerdings zwischen den Zeilen. Im Jahr 2007 erbaute die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Oschatz in der Ambrosius-Marthaus-Straße ein Gotteshaus. In den Folgejahren werden acht Brandanschläge auf den Königreichssaal verübt. Einer dieser Anschläge war so verheerend, das das Objekt ein Opfer der Flammen wurde. Nach 2013 fanden sich Glaubensbrüder der Zeugen Jehovas aus ganz Deutschland in Oschatz zusammen, um in kürzester Zeit das Gebetshaus wieder aufzubauen. Auch danach gingen die Zündeleien weiter. Der letzte Anschlag wurde 2019 verübt. Ein Täter wurde gefasst und vor Gericht gestellt. Von der ständigen Brandgefahr bedroht, orientierten sich die Mitglieder der Gemeinde zusehends stärker in Richtung Riesa. In diesem Jahr entschieden sich die Mitglieder der 55-köpfigen Gemeinde das Gebetshaus in Oschatz aufzugeben und zu verkaufen.

Etabliertes Brandschutzunternehmen zieht ein

Im Juni wurde das Objekt, welches über zehn Jahre Ziel von Brandanschlägen wurde, an eine Brandschutz-Firma verkauft – Ironie der Geschichte. Die Firma BSA Brandschutz GmbH hatte bisher ihren Sitz in der Oschatzer Stübelstraße. Das Unternehmen existiert bereits seit 17 Jahren und beschäftigt zehn Mitarbeiter. Zum Portfolio des Unternehmens gehören die Installation von Wasserlöschanlagen für Industrie und Handel sowie die Unterweisung von Mitarbeitern an den Anlagen. Ab dem kommenden Jahr will BSA das neue Firmengebäude nutzen, um Mitarbeiter im Brandschutz zu schulen. Und wie geht es Mitgliedern der Gemeinde der Zeugen Jehovas? Die sind inzwischen in Riesa angekommen und haben sich am Umbau des Gebetshauses dort beteiligt.

Von Hagen Rösner