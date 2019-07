Oschatz

Für 48 junge Männer und Frauen der Region Oschatz endete jüngst ihre Schulzeit am Beruflichen Gymnasium in Oschatz. Die Absolventen des Abiturs in den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Ernährungswissenschaften haben einen nicht weniger ambitionierten Weg voller Klausuren, Kurse und Abschlussprüfungen hinter sich als diejenigen, die das allgemein bildende Gymnasium erfolgreich abgeschlossen haben.

Analog zu ihnen können sie, das Abschlusszeugnis in der Tasche, ein Studium an Universität, Hochschule oder Fachhochschule in Angriff nehmen oder aber einen anderen Berufsabschluss anstreben. Im Beisein ihrer Familien, Fachlehrer und anderer Wegbegleiter blickten sie in der Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus auf ihre Schulzeit zurück. Schulleiterin Margit Müller erinnerte an die rund 16 600 absolvierten Unterrichtsstunden, in denen sie ihr Wissen erworben haben. „Das ist der Grundstock für weiteres Wissen, Ihnen stehen viele Türen offen – wenngleich sie es nicht immer so leicht haben werden wie andere“, gab sie den Abschlussschülern mit auf den Weg.

Von Christian Kunze