Abriss der alten Varia in Mügeln dauert an

Seit knapp zwei Wochen läuft der Abriss der alten Industrieruine bereits an, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Während ihr euch im Video eine Überblick holen könnt, wie weit die Arbeiten inzwischen fortgeschritten sind, hat die OAZ nachgehakt: Wie geht es weiter in der Döbelner Straße und was passiert mit dem aufgelaufenen Schutt?