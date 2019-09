Abrissroboter zertrümmert Schornstein in Oschatz

Oschatz

Der Abriss des Schornsteines auf dem Gelände der alten Filzfabrik macht sichtbare Fortschritte. Mit einem 1,2 Tonnen schweren Abrissroboter, der an zwei Stahlträgern über dem Schlund der Esse hängt, wird das alte Bauwerk Stück für Stück zertrümmert.

Der Schutt fällt in den Schlund und wird dann durch eine Öffnung des Schornsteins entsorgt. Am Mittwochmorgen war die ursprünglich 70 Meter hohe Esse noch 20 Meter hoch.Im Laufe des Tages verkürzten Jürgen Köhler und Sein Sohn Jan das Bauwerk um weitere fünf Meter. „Unser Roboter wird mit Strom betrieben, arbeitet also emissionsfrei“, sagte Jan Köhler. Bis wann der Schornstein endgültig dem Erdboden gleich gemacht wird, konnte Köhler noch nicht sagen. In der nächsten Woche soll der Abriss der alten Filzfabrik-Esse fortgesetzt werden.

Von Frank Hörügel