Cavertitz

Die Cavertitzer Gemeinderäte haben sich am Montagabend zu ihrer öffentlichen Sitzung getroffen. Zum letzten Mal in der bisherigen Konstellation. Am 19. August tritt der neu gewählte Rat in seiner konstituierenden Sitzung zusammen, und drei, die bisher mitbestimmt haben, werden dann nicht mehr dabei sein. Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) verabschiedete deshalb jetzt Ramona Grundmann, Andrea Schneider und Andreas Barth.

Keine erneute Kandidatur

Alle drei waren aus beruflichen und familiären Gründen nicht erneut zur Wahl angetreten. Ramona Grundmann aus Lampertswalde, die mehrere Legislaturperioden für die CDU vertreten war, verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Und auch die Zeuckritzerin Andrea Schneider und Andreas Barth aus Treptitz – beide bisher für den VÖG im Rat – bewarben sich nicht wieder. „Eure Meinung war wichtig. Ihr habt hier viel beigetragen“, bedankte sich die Bürgermeisterin zum Abschied bei den scheidenden Räten und überreichte jeweils eine Rosenpflanze. „Wir bleiben weiter verbunden“, versicherte Christiane Gürth, schließlich handele es sich bei allen drei Personen um engagierte Einwohner.

Bewegung im Rat

Seit der Kommunalwahl 2014 war Einiges in Bewegung im Cavertitzer Gemeinderat: Zunächst war hier noch Gabriele Hoffmann Bürgermeisterin. Nach ihrem Abschied in den Ruhestand und der gewonnenen Wahl übernahm Christiane Gürth das Amt, die bis dahin bereits Ratsmitglied war. Für sie rückte Dr. Frank Steinmann aus Lampertswalde am Tisch nach. Nachdem Ralf Lindner weggezogen war, blieb ein Stuhl leer. In Zukunft sind erneut 13 anstatt 14 Plätze besetzt.

440 Beschlüsse in 59 Sitzungen

Extra für den Montag hatte Christiane Gürth eine Statistik aufgestellt, die die Arbeit des Rates in Zahlen zusammenfasst. Insgesamt wurden in der zurückliegenden Legislatur 59 Sitzungen durchgeführt und 440 Beschlüsse gefasst, zählte die Bürgermeisterin auf. „Ich hab es mal ausgerechnet: Das waren 11,8 Sitzungen pro Jahr und 7,5 Beschlüsse in jeder Beratung.“ Im Dezember 2016 dauerte die Zusammenkunft bis 22.30 Uhr – die längste Sitzung überhaupt. Besonders schnell sei die Runde dagegen am 9. April 2018 gewesen. Damals dauerte die Beratung nur eine Stunde.

Viele bekannte Gesichter

„Wir haben in den vergangenen Jahren oft unsere Grenzen gespürt. Grenzen, die uns Gesetze und der finanzielle Rahmen gesteckt haben. Dennoch haben wir Beschlüsse gefasst, die unsere Gemeinde lebenswert und auch ein Stück weit liebenswert machen“, sagte Christiane Gürth. Sie bedanke sich herzlich bei allen für die Zusammenarbeit und freue sich, dass viele Räte die Arbeit auch in Zukunft begleiten werden. Tatsächlich besteht der künftige Cavertitzer Gemeinderat zum Großteil aus bekannten Gesichtern. Neben CDU und SPD ist auch der Treptitzer Verein zum ökologischen Gewässerschutz (VÖG) wieder vertreten. Neu im Rat sind dann für letzteren Martin Hühnlein und Dietmar Sahlbach sowie Conny Thieme für die CDU.

Mittler zwischen Einwohnern und Verwaltung

Obwohl zu jeder öffentlichen Sitzung auch Einwohner eingeladen sind und zu Beginn das Wort ergreifen können, nutzen viele Interessenten den Kontakt zu den Gemeinderäten. Die Ratsmitglieder sind dann Mittler zu Bürgermeisterin und Verwaltung und geben Fragen und Anliegen weiter.

Von Jana Brechlin