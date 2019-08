Olganitz

Nach 22 Jahren ist Schluss mit Nachtdigital. Das Techno-Festival im Bungalowdorf Olganitz hat seit 1998 zehntausende Menschen in die Gemeinde Cavertitz gelockt. Nach den Anfangsjahren, in denen Nachtdigital noch eine Party unter Freunden war, entwickelte sich die Veranstaltung zu einem Highlight im Kalender aller Techno-Fans. Die auf 3000 Stück begrenzten Eintrittskarten waren in manchen Jahren innerhalb weniger Minuten vergriffen, und auch in diesem Jahr konnte man von mehr als 4000 Nachtdigital-Besuchern am ganzen Wochenende ausgehen.

Techno-Musik oder die ansehnliche Dekoration, die von den vielen freiwilligen Helfern bis ins kleinste Detail ausgearbeitet wurde, gehören seit jeher zu Nachtdigital. Zusätzlich wurde den Besuchern und Besucherinnen auch in diesem Jahr an den drei Tagen einiges geboten. Unter dem Motto „Mint“, das – wie schon in den letzten Jahren – viel Platz für genaue Interpretationen über die Bedeutung bot, luden insgesamt vier Bühnen zum Tanzen in entspannter Atmosphäre ein. Es gab spezielle Kurse zur elektronischen Musik, es konnte Yoga gemacht oder selbst gesungen werden. Auf der „Insel des Glücks“, einer relativ kleinen Bühne zwischen Badesee und Wald, fand am Samstagnachmittag ein mehrstündiger Techno-Karaoke-Wettbewerb statt.

Am Samstagabend gab es einen weiteren Höhepunkt des dreitägigen Festivals, der im vergangenen Jahr aus der Ideenkiste gekramt wurde und in seiner ersten Ausgabe als „Safari“ gestartet ist. Die Nachtdigital-Besucher besuchten die Olganitzer Einwohner und ihr Dorf mit einem rund einstündigen Umzug. Angeführt vom Nachtdigital-Fahrzeug folgten hunderte Menschen und feierten mit lauter Musik. Dabei zeigten sich auch die Olganitzer, schauten sich das bunte Treiben an oder boten den Nachtdigital-Gästen lokales Bier, Getränke, Frisches vom Grill oder sogar freies WLAN.

Als der Tross an der örtlichen Feuerwehr vorbeizog waren die Olganitzer Feuerwehrmänner natürlich auch vorbereitet und ließen die Sirene laut aufheulen. Danach waren alle glücklich: Die Festival-Besucher über ihren kurzen Ausflug und aufgefüllte Getränkevorräte. Die Olganitzer über den reibungslosen Ablauf, schließlich war man auf den Besuch vorbereitet. Im Nachhinein kümmerte sich das Nachtdigital-Team mit seinem Ordnungsdienst um die Wiederherstellung der Sauberkeit im Dorf.

„Wir hören voneinander! Versprochen.“

Nach der diesjährigen Auflage ist mit Nachtdigital erstmal Schluss, das kündigten die Veranstalter bereits im März an und bestätigten es auch vor Beginn des Festivals noch einmal. Dennoch bestehe natürlich die Möglichkeit, dass es mit Nachtdigital irgendwann, in welcher Form auch immer, nochmal weitergeht. Im Nachtdigital-Abschiedsstatement ist auf jeden Fall zu lesen: „Wir hören voneinander! Versprochen.“ Nicht zuletzt sollte Nachtdigital in diesem Jahr gar kein nostalgisches Fest, sondern das Techno-Festival werden, für das es in den vergangenen zwei Jahrzehnten bekannt geworden ist.

Von Dominik Ferl