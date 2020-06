Abstand halten am Strand – am FKK sollte es gelingen

Oschatz

Kontaktbeschränkungen bis Ende Juni auf der einen, Aufhebung der Reisewarnung für rund 30 europäische Staaten ab Mitte Juni auf der anderen Seite – das ist Logik in Zeiten der Corona in Deutschland. Auf Landesebene ist’s nicht weniger schräg: Während Gastronomen in Brandenburg zu Pfingsten bereits Buffets auftischten, war das in Sachsen noch verboten.

Apropos sächsische Gaststätten: Jetzt dürfen Sie dort mit bis zu 49 weiteren Menschen feiern, sich sonst aber in der Öffentlichkeit mit höchstens neun anderen Leuten treffen. Hat das eigentlich jemand dem Virus erklärt – und hat er es verstanden? Ich kapiere es nämlich nicht!

Die „neue Normalität“, das ist ja nun bei weitem nicht mehr nur Maskenpflicht, Mindestabstand und Niesen in die Armbeuge. Auch unsere Begrüßungsrituale haben sich binnen weniger Wochen extrem verändert. Anfangs streifte man statt eines Handschlags die beschuhten Füße aneinander, inzwischen hat sich das Aneinanderstoßen der Ellbogen durchgesetzt – meist mit dem Arm, in dessen Beuge man eben noch genießt hat. Wenn das Top-Virologe Christian Drosten erfährt, dürfen wir uns bald einen neuen Gruß ausdenken…

Idealer Stoff für die Theater ist derzeit Samuel Becketts „ Warten auf Godot“ – das französische Stück zeigt über weite Strecken zwei Männer auf der Bühne, die, sich unterhaltend, auf einen dritten warten, der nicht erscheinen wird, bis der Vorhang fällt. Für diese Inszenierung braucht es gar kein Hygienekonzept! Darüber hinaus ist Becketts minimalistischer Zweiakter die perfekte Metapher für den Covid-19-gebeutelten Kulturbetrieb – der wartet auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf das große Rettungspaket aus der Politik.

Unsere Volksvertreter sehen es halt lieber, wenn Sie mit kaufprämienfinanzierten Elektroautos an deutsche Badestrände brettern. Um alle sonnenhungrigen Landsleute am Meer aufzunehmen, haben wir aber gar nicht genug Küste! Kleiner Tipp: Um wenigstens den Mindestabstand zu gewährleisten, sollten per Rechtsverordnung all unsere Badeorte als FKK-Zonen ausgewiesen werden. Denn es gibt ja Dinge am unbekleideten Mitmenschen, die will man gar nicht näher betrachten.

Von Christian Kunze