Abwasser in Cavertitz wird teilweise günstiger

Cavertitz

Die Gebühren für die Entsorgung des Abwassers in der Gemeinde Cavertitz für die nächsten drei Jahre stehen fest. Oft sind derartige Bescheide nicht unbedingt ein Quell der Freude, anders sieht es diesmal für die Einleiter in Cavertitz aus: Die Gebühren sinken zum Teil wiederholt und in einem Fall haben sich die Gemeinderäte entschieden, die Abgabe nicht so sehr anzuheben, wie es zunächst durch die Kalkulation vorgesehen war.

Grundgebühren und Zahlung für anfallende Mengen

Grundsätzlich werden die Kosten mit Grundgebühren und mengenabhängigen Gebühren gedeckt. Das heißt, die Grundgebühr wird für das Bereitstellen der Infrastruktur – etwa der Kanäle – pro Anschluss fällig, egal wie viel Abwasser tatsächlich anfällt. Die Mengengebühren richten sich dagegen nach dem wirklich anfallenden Schmutzwasser. In die Kalkulation fließen die Betriebskosten für Material und Personal ein, außerdem zu erwartende Erträge.

Zwei Gebühren sinken

Ab Januar sinken die Ausgaben für die Schmutzwasserentsorgung von bisher 5,99 Euro pro Kubikmeter auf 5,85 Euro. Gleich bleibt die Grundgebühr, die zehn Euro pro Monat beträgt. Für die Kanalbenutzung ohne Reinigung werden von 2021 bis 2023 1,04 Euro pro Kubikmeter erhoben. Bisher mussten dafür 1,21 Euro bezahlt werden (die Grundgebühr beträgt fünf Euro monatlich). Grundlage dafür seien die angefallenen Abwassermengen aus den vergangenen Jahren und die Vergleiche daraus sowie die anfallenden Betriebskosten, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Außerdem sei eine Kostenüberdeckung aus dem Vorjahr mit eingerechnet worden. „Das hat dann die Senkung ermöglicht“, sagte sie.

Cavertitzer folgen Vorschlag nicht

Dagegen steigt in Zukunft die Niederschlagsgebühr. Bisher mussten hier pro Quadratmeter 47 Cent gezahlt werden, in den nächsten drei Jahre werden 52 Cent pro Quadratmeter erhoben. Dabei hatte die KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, die die Kalkulation für die Gemeinde Cavertitz erstellt hat, vorgeschlagen, die Gebühr für das Regenwasser auf 57 Cent pro Quadratmeter anzuheben.

Zulasten des Haushaltes

„Die Gemeinderäte haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, hier lediglich den Mittelwert anzunehmen. Wir haben uns darauf verständigt, die Gebührenzahler nicht mit einer 10-Cent-Erhöhung zu belasten, sondern die Gebühr nur um fünf Cent anzuheben“, so die Bürgermeisterin.

Allerdings kommt es deshalb zu einer Unterdeckung von insgesamt 11 250 Euro von 2021 bis 2023, die dann zulasten des kommunalen Haushaltes geht.

Von Jana Brechlin