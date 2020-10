Abwasserverband investiert vier Millionen Euro in der Region Oschatz

Region Oschatz

Noch laufen die diesjährigen Baumaßnahmen des Abwasserverbandes Untere Döllnitz auf Hochtouren. Am Dienstag wurde in der Mühlberger Straße ein 13 Tonnen schwerer Abwasserschacht verbaut. Verbandsgeschäftsführer Frank Streubel geht davon aus, dass die Straßensperrung Ende Oktober aufgehoben werden kann.

Haushalt einstimmig beschlossen

Auch im nächsten Jahr geht es Schlag auf Schlag. In der jüngsten Verbandsversammlung wurde der Haushalt 2021 einstimmig beschlossen. Knapp vier Millionen Euro sollen im Verbandsgebiet ( Oschatz, Dahlen, Liebschützberg, Naundorf) investiert werden. Folgende Baumaßnahmen sind geplant:

Kanalnetz Oschatz

Parkstraße: Die Kanalisation in der Parkstraße ist im Abschnitt Burgstraße bis Ortsausgang noch nicht den aktuellen Anforderungen angepasst worden. Der Durchmesser der Kanäle muss vergrößert und die Rohre vom Fußweg in die Straße verlegt werden. Damit das Wasser von versiegelten Flächen nicht in diesen Kanal fließt, soll zusätzlich ein Regenwasserkanal verbaut werden, der anfallendes Straßenregenwasser auf kurzem Wege direkt in die Döllnitz leitet.

Wellerswalder Weg: Zur Erschließung des damaligen Grundstufenwerkes der EKO Oschatz (heute Matratzenfabrik Frankenstolz) wurde die Kanalisation quer über mehrere Grundstücke verlegt. Dieser Kanal soll nun in eine künftige Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet verlegt werden. Das Geld soll aus einem Programm der regionalen Wirtschaftsförderung fließen.

Altoschatz: Für die Neubauernsiedlung und die Thalheimer Straße im Stadtteil Altoschatz sind in einem ersten Bauabschnitt neue Mischwasserkanäle vorgesehen. In diesem Zusammenhang gibt es nach Angaben des Abwasserverbandes Befürchtungen einiger Anwohner, dass sie Abwasserbeiträge zahlen müssten. Das sei jedoch nicht der Fall, so der Abwasserverband, da die Abwasserbehandlung auch zukünftig dezentral über Kleinkläranlagen erfolgen soll.

Kanalnetz Dahlen

Schmannewitz: In Kooperation mit dem Landratsamt Nordsachsen ist die Erneuerung der Kanäle in der Alten Lindenstraße vorgesehen. Nach der Sanierung gehen Betrieb und Bewirtschaftung der Kanäle an den Abwasserverband über.

Kläranlagen

Kläranlage Dahlen: Hier wird eine Klärschlamm-Schneckenpresse installiert, um den Wassergehalt des Klärschlammes zu vermindern. Der Hersteller hat laut Abwasserverband angekündigt, dass die Schneckenpresse im laufenden Jahr nur provisorisch in Betrieb gehen kann. Die gesamte Einbindung in das Betriebsregime der Kläranlage erfolgt dann 2021.

Kläranlage Naundorf: Die Kläranlage soll optimiert werden. Grund: Die Anlage ist für 400 Einwohner ausgelegt, aktuell sind aber mehr Einwohner angeschlossen. Der Verband Untere Döllnitz geht davon aus, dass die Optimierung durch verfahrenstechnische Eingriffe und eventuell erforderliche kleinere bauliche Änderungen oder Ergänzungen möglich sein wird.

Kläranlage Hof: Einbau eines zweiten Vakuumtanks zur Verbesserung der Entsorgungssicherheit. Diese Investition soll es ermöglichen, bei Störungen oder Ausfall der Förderpumpen in einem Tank auf die andere Anlage umzuschalten.

Von Frank Hörügel