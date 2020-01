Oschatz

Die Mitarbeiter der N+K Abriss – und Sanierungs GmbH aus Zwickau haben das Areal rund um die Dresdener Straße 10 beräumt. Am Mittwoch begann der Abriss der ehemaligen Gaststätte und späteren Landwirtschaftsbank am Dresdener Berg. Zuerst wird die ehemalige Kegelbahn abgerissen, in der kommenden Woche beginnt voraussichtlich der Abriss des Hauptgebäudes. Der Abwasserverband Untere Döllnitz hat das Objekt erworben. Nach dem Abriss soll dort ein Regenrückhaltebecken entstehen.

Von Christian Kunze