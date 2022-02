Mannschatz

Auf der Tagesordnung des Verwaltungsrates des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ standen am Donnerstag zwei Auftragsvergaben.

Beide Projekte werden im Vorlauf zu Straßenbaumaßnahmen umgesetzt. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie schon seit mehreren Jahren im Gespräch sind und immer wieder von den Straßenbaubehörden verschoben wurden.

Ernst werden soll es in diesem Jahr mit dem Neubau eines Teiles der Ortsdurchfahrt Laas. In diesem Zusammenhang wird der Abwasserverband etwa 250 Meter Hauptkanal errichten und zehn Hausanschlussleitungen verlegen. Zur Submission am 18. Januar lagen sechs Angebote vor. „Beteiligt hatten sich auch Firmen, mit denen wir bisher nicht zusammengearbeitet haben – zum Beispiel aus Falkenberg“, erläuterte Frank-Peter Streubel, Geschäftsführer des Verbandes. Als wirtschftlichstem Bieter erteilte der Verwaltungsrat der ADW Ingenieurtiefbau GmbH aus Terpitz den Zuschlag auf ihr Angebot über rund 207 000 Euro. Auf Nachfrage des Dahlener Bürgermeisters Matthias Löwe erläuterte Frank-Peter Streubel, dass man mit dieser Summe unter dem Planansatz bleibe.

Wie er betonte, zehre sich diese Einsparung jedoch mit der nächsten Vergabe wieder auf. Dabei handele es um Arbeiten am Straßenzug Naundorfer Straße/Waldstraße in Leuben. Dort werden rund 250 Meter Mischwasserkanal erneuert. „In den Kanal binden wir Straßengräben ein, die bei Starkregen Wasser von den angrenzenden Feldern aufnehmen“, so Streubel.

Fünf Unternehmen hatten bei dieser Ausschreibung Angebote abgegeben. Auch für diesen Auftrag erhielt die ADW als wirtschaftslichster Bieter den Zuschlag. Die Angebotsssumme von knapp 159 000 Euro liegt etwa 19 000 Euro über den geplanten Ausgaben.

Von Axel Kaminski