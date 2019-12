Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“ und Veolia gehen in die Verlängerung

Wermsdorf/Mügeln

Ein Brief mit Diskussionsstoff, aber letztlich ohne Folgen: Der Verfasser blieb in der Versammlung des Abwasserzweckverbands „Oberes Döllnitztal“ (AZV) vor der Öffentlichkeit ungenannt, angedeutet wurden aber die Vorwürfe, die er aufgriff. Er hatte die Versammlungsmitglieder zum Teil erst am Tisch erreicht.

Darin wurde die Verlängerung des Betriebsführungsvertrags mit der Veolia Wasser Deutschland, die der AZV am Montag beschließen wollte, in Frage gestellt. Das erhöhe die Kosten, neue Teile des Netzes hätten in der Vergangenheit beschränkt ausgeschrieben werden sollen.

Netzerweiterung Teil des bestehenden Vertrages

„Das stand für uns nie zur Debatte“, sagte der Verbandsvorsitzende Johannes Ecke (Freie Wähler) und das hätte auch gegen den Vertrag mit der Veolia verstoßen, der Erweiterungen des Netzes mitumfasste. „Dann brauchen wir gar nicht zu diskutieren“, stellte Verbandsrat Georg Stähler ( CDU) trocken fest.

„Dass wir nicht mehr den Preis von 2007 zahlen ist eigentlich auch allen klar, weil wir zusätzliche Anlagen gebaut haben“, sprang ihm der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) bei. Der Vertrag sei über die Jahre angepasst worden – immer wenn Pumpwerke und Kanalsysteme hinzugekommen seien, die gepflegt werden mussten.

Neuausschreibung wird vorbereitet

Doch warum will der AZV die Verlängerung? Der alte Vertrag mit der Veolia läuft aus und es muss neu ausgeschrieben werden. Das brauche Vorbereitungszeit, erklärte Ecke. Marcus Riemer, Leiter der Döbelner Niederlassung der Veolia Wasser Deutschland, die für mehrere Verbände den Betrieb mitführt, beschrieb: „Das ist ein Riesenaufwand, eine solche Ausschreibung zu gestalten. Da brauchen Sie Berater und in Ihrer Größe kostet das richtig Geld.“ Eine Summe, aufgrund der dann europaweit ausgeschrieben werden müsse.

„Der Betriebsführungsvertrag sagt aus, dass wir von einer Verlängerung von zwei Jahren Gebrauch machen können, um eine ordentliche Ausschreibung vorzubereiten“, erklärte Johannes Ecke.

Vertrag zwei Jahre verlängert

Auf die Frage, warum, wenn feststand, wann der Vertrag auslaufe, nicht eher eine Ausschreibung vorbereitet wurde, antwortete Matthias Müller: „Die Option besteht schon seit 2007 und uns war immer klar, dass wir diese ziehen wollen.“ Der Vertrag sei 2007 so geschlossen worden und eine Verlängerung üblich.

Hinzu sei gekommen, dass Baumaßnahmen etwa an Pumpwerken im Verbandsgebiet erst 2020 abgeschlossen werden – der vorläufige Schlusspunkt, so Ecke, sei ein guter Zeitpunkt für die Neuausschreibung danach, die eben Zeit abverlange. „Wir reden jetzt über 14 Jahre plus zwei.“ 14 Jahre, in der die Zusammenarbeit mit der Veolia gut gewesen sei, betonte Müller. Auch er denke, die Zeit werde gebraucht und intensiv genutzt.

Die Versammlung stimmte dem am Ende zu, und verlängerte den Vertrag bis zum 31. Dezember 2023.

Transparenz hinterm Ausguss – Kommentar von Manuel Niemann Wusch. Ein Tastendruck und das Wasser verlässt die Toilette auf Nimmerwiedersehen. Wir sind gewohnt, dass das störungsfrei verläuft und sich die Kosten dafür in Grenzen halten. Damit das so ist, sitzen sie wie am Montag in Glossen: Die Bürgermeister und Räte, die Stadt oder Gemeinde in den Abwasserzweckverband entsandt haben. Der sorgt dafür, dass Leitungen frei bleiben und alles weiter läuft – wie bisher. Nicht einmal anderthalb Stunden, um Jahresbilanzen zu wälzen, Technisches wie zwei Pumpwerke, die sich nicht absprechen, zu verstehen und um den Kopf, der gerade noch die Zahlen von 2015 überblickt hat, der Zukunft zuzuwenden. Sich darauf einzulassen, nötigt Respekt ab. Die Arbeit aber, die die Räte hier übernehmen, wird kaum gesehen. Besucher gibt es keine, meist kommt nur jemand, wenn er ein Problem hat – oder er schickt seine Kritik kurzfristig per Briefpost nach Glossen. Dass auch auf die eingegangen, offengelegt, diskutiert und hinterfragt wird, ist legitim. Das gehört zum demokratischen Prozess. Dennoch: Es ist auch Lebenszeit, die hier im Allgemeininteresse verlebt wird, was – wusch – ja ein Gedanke sein kann, der einen in einem stillen Moment einmal befallen kann. E-Mail: m.niemann@lvz.de

Von Manuel Niemann