Laas

Ein acht Jahre altes Kind wurde am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Liebschützberger Ortsteil Laas schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war das Kind mit einem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs, als es aus noch nicht geklärter Ursache von einem Kleintransporter vom Typ VW Crafter erfasst wurde. Das Kind stürzte und musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfall laufen noch, so die Polizei weiter.

Von lvz