Achtung Einbrecher: In Merkwitz werdet ihr gefilmt!

Oschatz

Im Oschatzer Stadtteil Merkwitz gibt es seit dem Wochenende nur ein Gesprächsthema: Wer sind die Einbrecher, die am Sonnabend nach 18 Uhr in die Bäckerei von Nils Taube eingedrungen sind? Und wer ist der Mann, der am Montag kurz nach 3.30 Uhr im Grundstück der Familie Hegewald den Schuppen durchsucht und das Schlüsselloch zur Terrassentür inspiziert hat?

Moderne Technik gegen Einbrecher

Das Besondere an diesen beiden Fällen: Die Einbrecher wurden von Überwachungskameras gefilmt, und die Opfer haben die Videos bei Facebook veröffentlicht.

Bäckermeister Nils Taube ist heute noch sauer und betroffen. Am vergangenen Sonnabend gegen 18.15 Uhr drangen zwei unbekannte Männer mit brachialer Gewalt in seine Bäckerei ein. Der Wert des Diebesguts war gering, während sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belief. Was die Täter nicht wussten: Sie wurden gefilmt. Nils Taube veröffentlichte die Bilder im sozialen Netzwerk (inzwischen 420-mal geteilt) und erstattete Anzeige. „Ganz schlimm ist nach dem Einbruch das Gefühl der Betroffenheit, sich nicht wehren zu können und die Frage: Kommen die wieder?“, gibt Nils Taube unumwunden zu. Er appelliert an seine Mitbürger, wachsam zu sein und auch einen Blick auf das Grundstück des Nachbarn zu haben. Für sein Unternehmen kündigt er an: „Die Videoüberwachung habe ich schon lange, aber jetzt überlege ich noch etwas mit Licht und mit Lärm zu machen, um Täter zu vertreiben“, sagt er.

Einbrecher gut zu erkennen

„Ganz Merkwitz weiß das jetzt. Und wir haben Hinweise von drei Leuten bekommen, dass es sich bei dem Einbrecher um einen Oschatzer handeln soll“, sagt Annett Hegewald (53). Auf dem Video ihrer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Mann am Montag gegen 3.30 Uhr mit zwei Taschenlampen und einem Rucksack auf ihrem Grundstück an der Lindenstraße unterwegs ist und auch den Schuppen durchsucht. Gestohlen wurde laut Annett Hegewald nichts. Sie vermutet, dass der Mann das Grundstück für einen späteren Einbruch ausspionieren wollte.

Das Gesicht des Einbrechers ist gut zu erkennen. Das Video liegt der OAZ vor, darf aber aus presserechtlichen Gründen von uns nicht veröffentlicht werden. Nach dem Abgleich mit Videos von den Einbrechern in der Bäckerei Taube sagt Annett Hegewald: „In der Bäckerei waren offensichtlich nicht dieselben Leute zugange wie bei uns.“

Angst vor weiteren Taten bleibt

Familie Hegewald hat schnell reagiert. „Wir haben sofort unsere Sicherheitstechnik aufgerüstet. Die Terrassenfenster sind jetzt mit Sensoren bestückt. Und die Kellertüren haben wir mit Holzkeilen gesichert“, sagt die Merkwitzerin. Dennoch bleibe die Angst vor einem erneuten Einbruchversuch. „Wir schlafen schlecht und schrecken bei jedem Geräusch hoch.“

Und was sagt die Polizei dazu? „Wir prüfen derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt“, sagt Birgit Höhn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Dazu würden auch die Videos ausgewertet. Da es sich um laufende Ermittlungsverfahren handele, gebe die Polizei jedoch keine weiteren Details zum Ermittlungsstand bekannt.

Von Hagen Rösner und Frank Hörügel