Advents- und Weihnachtsmärkte – was in der Oschatzer Region angedacht ist

Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) will trotz Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte im Freistaat ermöglichen. Das hatte sie bereits vorige Woche verkündet. Sie sollen Bestandteil der neuen Corona-Verordnung werden. Aber wie sieht es mit Advents- und Weihnachtsmärkten in Oschatz und den umliegenden Gemeinden aus? Wir haben uns zum Stand der Vorbereitungen umgehört.

Oschatz

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Oschatz soll wieder am zweiten Adventswochenende vom 2. bis 5. Dezember auf dem Neumarkt in bekannter Art und Weise stattfinden. „Aktuell arbeiten wir an den Abstimmungen zu einer coronakonformen Durchführung“, teilte Uta Moritz, Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, mit. Über das Programm und weitere Details wollen die Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Lebenshilfe im O-Schatz-Park

Den kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des O-Schatz-Parkes der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz wird es in diesem Jahr nicht wieder geben. „Das hat aber weniger mit Corona zu tun als vielmehr damit, dass Aufwand und Nutzen des Marktes zuletzt nicht mehr im Verhältnis zueinander standen“, sagt Sprecherin Franka Rische. Statt dessen wolle sich die Lebenshilfe mit einem Stand auf dem Oschatzer Weihnachtsmarkt beteiligen und unter anderem Erzeugnisse aus ihren Werkstätten anbieten.

Wermsdorf

Hier steht noch nicht fest, ob der Weihnachtsmarkt wie gewohnt am ersten Adventswochenende stattfindet. „Wir haben am Donnerstag Vorstandssitzung und wollen uns dazu beraten“, sagt Claudia Simon-Lehmann vom Förderverein Wermsdorfer Schulen. Sie persönlich habe derzeit „Bauchschmerzen“ mit Blick auf die Durchführung des Marktes angesichts wieder steigender Corona-Zahlen.

Wellerswalde

Das traditionelle Christbaumstellen im Wellerswalder Amselpark (Gemeinde Liebschützberg) findet coronabedingt nicht statt. „Nach gemeinsamer Absprache fällt es in diesem Jahr noch mal aus“, so Gunter Röhr, Vorsitzender des Wellerswalder Heimatvereins.

Cavertitz

Für die Weihnachtsfeier der Cavertitzer Senioren laufen die Planungen. „Der Bus ist bestellt, das Programm gebucht“, erläuterte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) kürzlich den Gemeinderäten. Die Schule weiß Bescheid, dass sie am 2. Dezember ein Programm aufführen soll. „Ich hoffe, die Feier, auf die sich unsere Senioren immer freuen, kann tatsächlich so stattfinden“, sagte die Bürgermeisterin.

Mügeln

Als „wacklig“ bezeichnete Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) die Aussichten auf eine Weihnachtsfeier für die Senioren der Stadt. Aber man wolle unbedingt das Interesse abfragen, um dann schnell reagieren zu können.

Wegen des Weihnachtsmarktes, der am 27./28.November stattfinden soll, habe man Kontakt zu den Oschatzer Freizeitstätten aufgenommen. Deren Geschäftsführerin Uta Moritz habe an der Konferenz mit Ministerin Barbara Klepsch zu diesem Thema teilgenommen. „In kleineren Städten wie Mügeln ist ein Ansturm mit Besucherzahlen jenseits der 1000 eher nicht zu erwarten“, betont Johannes Ecke. Vielleicht müsse man dennoch die Stände etwas auseinanderziehen, damit dort kein zu dichtes Gedränge entstehen könne. „Ob Markierungen und Hinweise zu den Abständen noch beachtet werden, wenn erstmal zwei oder mehr Glühwein getrunken sind, ist wieder eine andere Frage“, schildert der Mügelner Bürgermeister seine Zweifel an der Übereinstimmung zwischen Praxis und behördlicher Theorie. Fakt sei, dass Kerstin Helbig vom Geoportal für die beiden Tage ein Konzept entwickelt habe. In einer Beratung Mittwoch Abend werde man mit den beteiligten Vereine Details klären.

Dahlen

Die Dahlener Stadtverwaltung berät am 3. November mit den Akteuren – vorwiegend den Vereinen, die sich auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren. „Wenn es irgendwie geht, wollen wir diese Veranstaltung stattfinden lassen“, betont Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen gehe man aber davon aus, dass man einige Abstriche machen müsse. „Wir werden wahrscheinlich nicht alle sonst zum Weihnachtsmarkt genutzten Innenräume mit einbeziehen können“, konkretisiert Matthias Löwe. Die Bastelstube im Nachbargebäude des Rathauses sowie die Kaffeetafel im Ratssaal stünden damit auf der Kippe.

Riesa

Im Nachbarkreis, in Riesa, hat die Förder- und Verwaltungsgesellschaft, die für die Organisation solcher Veranstaltungen zuständig ist, zumindest einen Ort und einen Termin: den Klosterinnenhof in der Zeit vom 3. bis 23. Dezember. Details seien noch nicht verbindlich geklärt, war von FVG-Sprecherin Simone Panitz zu erfahren. Auch über Aufbau und Betrieb der Eislaufbahn sei noch zu entscheiden.

Von Nico Fliegner, Frank Hörügel, Christian Kunze, Axel Kaminski